El pastel de Abelito es una locura: diseño viral y sabor regiomontano

En Monterrey, el fenómeno Abelito de La Casa de los Famosos México trasciende la pantalla. La pastelería San José ha llevado su popularidad a otro nivel con un pastel temático que rápidamente se volvió viral y desató el antojo del público.

La creación de la Pastelería San José rinde homenaje al carismático influencer de una manera visualmente irresistible.

El pastel luce el rostro de Abelito, decorado con fondant y merengue en tonos vibrantes como azul, verde y naranja, recubriendo un delicioso bizcocho de vainilla y relleno de mermelada de fresa.

Esta combinación de presentación artística y sabor clásico conquistó a fans del reality y entusiastas de la repostería.

La pastelería ofrece el pastel como edición especial por 375 pesos, cantidad que cubre hasta 30 porciones. Es un diseño único que no admite reducciones ni ampliaciones. Además, requiere un pedido anticipado mínimo de tres días y, por ahora, no cuenta con servicio a domicilio.

Fans y redes sociales enloquecen

Las imágenes del pastel se compartieron en Instagram y otras plataformas, donde los seguidores del influencer y del reality estallaron en reacciones: combinaciones de sorpresa, admiración y deseo de probar esa dulce obra de arte que rinde tributo a Abelito.

Abelito no solo conquista corazones en La Casa de los Famosos México; ahora conquista paladares. ¡Qué tal!