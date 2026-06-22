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Esposa de Luis de Alba revela que terminó con el rostro morado porque SE DESMAYÓ: “estuvo inconsciente”

Abigail Alfaro, la compañera del comediante destapó los verdaderos motivos por los que el actor se golpeó el rostro.

Junio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
luis de alba.jpg

Luis de Alba grabó un video desde el hospital

Facebook

“Luis se levantó y tuvo un ‘blackout’ (amnesia temporal) completamente y con todo su peso cayó al piso, al concreto y fue muy doloroso el golpe”.

Este domingo se encendieron las alarmas, pues el comediante Luis de Alba apareció en sus redes sociales con un tipo de antifaz morado en el rostro y un derrame en el ojo.

De Alba compartió que tuvo “un accidente y me trajeron al hospital donde estoy actualmente. Pero tuve que grabar este video porque ya me andaban hasta matando, diciendo que estaba yo gravísimo”, explicó el actor.

¿Qué dijo Luis de Alba de su accidente?

Respecto al incidente, Luis de Alba no detalló qué le sucedió pero aseguró que su salud no está en riesgo.

“Estoy perfecto y listo para estar con ustedes muchos años, mucho tiempo más contándoles chistes y anécdotas”.

Aprovechó, de hecho, su actual apariencia con el rostro moreteado para ensayar un sketch. “Ahora que estoy así, ya no voy a ser el comediante ‘Pirrurris’, ahora voy a ser el luchador el ‘Mapache Atómico’”.

Sin embargo, horas después del accidente, su esposa, Abigail Alfaro, ofreció una entrevista para ‘Sale el Sol’, donde despejó qué fue lo que en realidad pasó.

La compañera del actor indicó: “Luis tiene una movilidad reducida por lo regular, pero lo que realmente le pasó fue que tuvo un desmayo. Están haciendo los estudios necesarios para saber qué pasó, si fue por parte del corazón, parte pulmonar”.

Asimismo, destacó que “Luis se levantó y tuvo un ‘blackout’ (amnesia temporal) completamente y con todo su peso cayó al piso, al concreto y fue muy doloroso el golpe. Era inevitable porque al estar inconsciente le gana el peso”, explicó Alfaro.

También abundó sobre los estudios que le han realizado a don Luis, destacando que hasta el momento está bien y no hay ninguna complicación, sin embargo, siguen realizándole análisis.

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La señora Abigail subrayó el buen humor de De Alba, mismo que hace que el momento difícil sea más llevadero.

“El humor que lo caracteriza, ahora ya es ‘El Mapache Atómico’. Dice que ya no va a ser comediante, va ser luchador por tantas caídas. La bendición es que está muy aparatoso el golpe, porque fue muy fuerte, pero hasta ahorita no hay ninguna complicación de salud por la que pueda tener una secuela”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Preocupa la salud de María Elena Saldaña ‘La Güereja’: Ha sufrido TRES CAÍDAS en menos de seis meses

Finalmente explicó qué pasó en el momento propio de la caída.

“Estuvo inconsciente un tiempo y cuando despertó estaba un poco confundido, un poco mareado… luego luego preguntó por los hijos, preguntó que qué había pasado, que por qué estaba tirado en el piso, señales de que estaba lúcido y consciente dentro de la confusión que traía de la caída porque no supo cómo había pasado, pero fue por el desmayo”.

Luis de Alba Caída desmayo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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