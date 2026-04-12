“Es un milagro": Steff Loaiza agradece a Kenia Os su “ayudota” y actualiza el estado de salud de su mamá

La crisis de salud de la madre de Kimberly y Steff Loaiza desencadenó una ola de polémicas pero también de solidaridad.

Lo primero que se destapó fue la historia de amor y rechazo que existe entre Kenia Os y Kimberly Loaiza, con Juan de Dios Pantoja como un elemento de discordia.

Como lo informamos en TVyNovelas, Steff Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza, acusó públicamente a Juan De Dios Pantoja de manipular a la influencer y condicionar el acceso familiar a los hijos de la pareja, además de mentir en cuanto a su aportación económica en la deuda millonaria que tienen por la hospitalización de su madre.

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Además de llamarlo “el diablo” y decir que chantajea a sus padres, Steff Loaiza se lanzó públicamente contra su cuñado:

“No te importa la salud de mi mamá y jamás te ha importado, porque jamás te ha importado mi mamá, jamás la has querido”.

El milagro de la mamá de Kimberly Loaiza

La mamá de las hermanas Loaiza tiene una fuerte crisis de salud que la mantiene en el hospital generando una cuenta que Steff no ha podido solventar.

Su salud se deterioraba de manera alarmante hasta hace dos días.

Kenia Os aparece en esta historia con una aportación de 1 millón y medio de pesos para contribuir a pagar la deuda del hospital. Curiosamente, ese mismo día la salud de la mamá de Loaiza comenzó a mejorar en algo que los médicos aceptaron en llamar “un milagro”.

Steff lo narró así:

Hace tres días nos dieron la noticia de que mi mamá había estado en un estado vegetativo y fue muy shockeante para mí. Eso sumado a lo que tenía en su cuerpo mi mamá pues era desalentador. Pero hoy me desperté con la noticia de que los médicos no saben qué pasó, literalmente nos dijeron ‘es un milagro lo que está pasando con ella’”.

Loaiza cuenta que “todo el cuerpo” de su madre “está funcionando”. “No te puedo decir que es una persona 100% sana pero es una persona que si no tuviera un ventilador ya estuviera dada de alta”.

Steff dijo que tiene mucha fe en la recuperación de su madre y agradeció la el apoyó de “todo el mundo”, con sus oraciones pero también con “ayudotas” como la de Kenia Os.

@tifannylm Grabé este video hace dos días, si ahí estaba feliz imagínense cómo estoy hoy que cada día está MUCHO MEJOR 🦋🙏🏻✨ ♬ sonido original - STEFF

Dice que esta noticia de que su madre avanza y sale del estado vegetativo es una esperanza a la que se aferra con la idea de que pronto saldrá del hospital.