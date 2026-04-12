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Misteriosa enfermedad afecta a Jorge D’Alessio desde hace un año y lo perjudica en “Juego de Voces”

El cantante confiesa que los médicos no habían atinado a darle un diagnóstico correcto

Abril 11, 2026 • 
Alejandro Flores
juego de voces jorge dalessio enfermedad.jpg

Jorge D’Alessio ha perdido dos duelos en tres programas

ViX

El primer y segundo programa de “Juego de voces: hermanos y rivales” fueron especialmente difíciles para Jorge D’Alessio.

Fue evidente para el público que, a pesar de sus esfuerzos, no lograba cumplir con los registros vocales en las canciones durante su participación en el programa.
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Ahora se sabe que detrás de ese problema había una enfermedad que los médicos no sabían diagnosticar.

“Llevaba un año con una ronquera fuerte que estaba empeorando cada día más porque los medicos no le daban”, contó D’'Alessio durante el ensayo del cuarto programa.

¿Qué le pasó a Jorge D’Alessio en la garganta?

Efectivamente esa ronquera provocó que perdiera el duelo con su hermano Ernesto en el primer programa.
Jorge D’Alessio ahora atraviesa por una crisis en su vida personal debido a la separación de su esposa Marichelo Puente, con quien tiene tres hijas (la más grande, fruto del primer matrimonio de Marichelo).
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Su separación coincidió con la emisión del primer programa de Juego de Voces; aunque es evidente que este conflicto emocional también lo ha afectado en los otros dos programas que se han transmitido ya que llora con frecuencia con las dinámicas que involucran una anécdota o enseñanza sobre la familia.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
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Alejandro Flores

Sobre su enfermedad, el fundador del grupo Matute contó:

“Cuando llegué la primer programa no podía... olvídate de cantar, no podía ni hablar”.

En una feliz coincidencia, hace dos semanas finalmente encontró un médico que supo diagnosticarlo. Jorge no reveló la causa de su ronquera pero dice que ahora se siente pleno.

“La semana pasada fuimos a dar tres conciertos en tres países distintos y lo que antes hubiera sido una tortura ahora fue increíble porque mi garganta mejora día a día”.

D’Alessio cuenta que la ronquera le preocupaba tanto que cada día se despertaba con la angustia de que mejorara.

“Ahora ya estoy bien, ensayé y me oí bien. Lo que esté en mi rango, que me pongan, lo haré bien”.

Con el entusiasmo de haberse curado, Jorge casi grita y salta de alegría: "¡Tengo mi garganta limpia!”

JORGE D’ALESSIO Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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