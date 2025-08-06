Suscríbete
Encuentran muerto en su coche al actor Song Young-kyu, el jefe Choi en Extreme Job de Netflix

Un conocido del actor surcoreano lo encontró muerto cerca de Seúl.

August 06, 2025 
Luz Meraz
Song Young‑kyu.png

Era conocido internacionalmente por su papel como el Jefe Choi en Extreme Job (2019).

El actor Song Young‑kyu, de 55 años, fue hallado muerto el 4 de agosto de 2025 dentro de su automóvil estacionado en Yongin, al sur de Seúl.

Un conocido lo encontró alrededor de las 8 de la mañana, sin señales de violencia ni nota de despedida; la policía descartó crimen o suicidio.

Las autoridades de Corea del Sur informaron que no se puede establecer con certeza la causa de su muerte, por lo que continúan recabando información y ya fue abierta una investigacion.

¿Quién era Song Young‑kyu?

Con más de tres décadas en el medio artístico, Song Young-kyu es reconocido por series como la comedia Extreme Job (2019), disponible en Netflix, con la que ganó popularidad al ser de las más taquilleras en su país.

A nivel internacional participó en nueve capítulos en la serie La Gran Apuesta, en Disney+, Narco-Saints de Netflix e interpretó a Choi Chil-goo, director de Mindong Construction.

Poco antes de su fallecimiento estaba rodando los dramas The Defects (ENA) y The Winning Try o La Jugada Ganadora (SBS), pero tanto estas producciones como su participación en la obra Shakespeare in Love había sido cancelada tras un escándalo.

El escándalo reciente

En junio de 2025 Song fue acusado de conducir ebrio en Yongin, con una tasa de alcohol que superaba el límite legal (0.08 %).

Esto le costó su licencia, proyectos importantes y, sobre todo, un golpe duro a su reputación. Después de este incidente, las productoras decidieron continuar sus proyectos sin él, fue apartado tanto de los dramas como de la obra de teatro.

El fallecimiento de Song Young‑kyu pone nuevamente a debate la salud mental en una industria tan rígida como la surcoreana, en donde cada error cuesta muy caro.

Song Young-kyu
Luz Meraz
Redactora
