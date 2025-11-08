Suscríbete
Héctor Suárez Gomís se quiebra al sacar de La Isla a una participante que está muy enferma

El conductor del reality show informó que la decisión se tomó después de ver varios estudios

November 07, 2025 • 
Alejandro Flores
hector suarez gomis.jpg

El momento de la eliminación

Instagram Telemiundo

La Isla: Desafio Extremo ha entrado en su etapa final y el cansancio acumulado por las pruebas ya se siente y se nota entre los participantes.

Tras la desaparición del equipo de Tiburones, ahora los competidores sobrevivientes se agrupan entra Águilas y Panteras, lo que ha generado polémicas fuertes entre ellos.
Algunos de los que fueron Panteras y ahora pertenecen a Águilas se acusan de traidores con los Panteras y viceversa.
En medio de este ambiente tenso, Héctor Suárez Gomís, el conductor del reality show, tuvo que bajar a la Isla para hacer un duro anuncio que hizo llorar y varios.

“Lastimosamente uno de ustedes, sin pasar por el duelo de eliminación, deberá abandonar la Isla para siempre”, dijo el conductor.

Screenshot 2025-11-07 231507.png

¿Por qué se sacaron a Helen Ochoa de La Isla Desafío Extremo?

Desde el comienzo de la competencias, las pruebas de esta Isla hicieron honor su nombre: desafío extremo. Mauricio Islas estuvo a punto de desfallecer, Zoraida Gómez tuvo una descompensación y muchos otros participantes han recurrido al servicio médico para revisar su condición física después de algunos retos.

Así sucedió con la participante que, por orden del médico, tuvo que salir de la Isla. Suárez Gomís explicó:

“Por indicaciones médicas y después de recibir los resultados de exámenes y de análisis, Helen no puede continuar en la competencia”.

Helen Ochoa.png

Helen Ochoa en su faceta de cantante

Instagram

Helen Ochoa, cantante de regional mexicano que tuvo en este reality su primera prueba extrema, lo tomó con calma pero no pudo evitar el llanto.

Helen Ochoa.png

Helen ochoa sabía que su cuerpo mandaba señales de alerta

Instagram

Suárez Gomís se acercó para consolarla y despedirla:

“Deseo desde el fondo de mi corazón que hayas conocido una Helen que no conocías, que La Isla te haya transformado y que eso te lo lleves allá afuera. Ha sido un placer enorme verte competir”, dijo el conductor.

Fue evidente, a lo largo de su discurso, que el nudo que se le formó en la garganta estuvo a punto de explotar en llanto.

¿Cómo reaccionó Helen Ochoa a su eliminación por enfermedad de La Isla?

Helen Ochoa fue una de las competidoras que mayor simpatía generó en la audiencia mientras estuvo dentro. Y a su salido, no hizo sino comprobar su carácter valiente y honesto.

“No es una derrota, no es fracasar en La Isla; yo me siento una ganadora porque salgo de aquí con amigos, con una experiencia bien bonita y unos kilitos menos”.

Screenshot 2025-11-07 231657.png

Mauricio Islas también se quebró

Instagram

Resaltó además que La Isla Desafío Extremo representó para ella algo más que un juego. Dice que le permitió ajustar cuentas con cierta parte de su personalidad.

“Todos los retos de aquí, en mi vida los habría hecho. Sentí que estaba jugando de nuevo como niña; y lo hice a la par de gente que me hizo sacar mi leona interior, que para mí eso lo voy a agradecer toda la vida”.

La Isla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
