Tercera eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: FOTOS al interior del foro

Ya pasó un mes desde que comenzó ‘Las estrellas bailan en Hoy’, y este viernes 7 de noviembre, una pareja dejó la competencia luego de que sus calificaciones y los votos del público no los favorecieron.

Este viernes de sentencia se enfrentaron en la pista famosos como Aarón Mercury, Briggitte Bozzo, Jade Fraser, La Bebeshita, entre otros, pero el jurado fue implacable y los votos dieron la sentencia final.

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh fueron la tercera pareja eliminada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo lograron las mejores calificaciones del día, pues su rock and roll al estilo de Elvis Presley, les favoreció absolutamente.

Otra pareja que se lució, aunque no convenció tanto al jurado, fue La Bebeshita y Brandon.

La semana en Las Estrellas Bailan en Hoy estuvo llena de esfuerzo, sudor y actitud

Al interior de los salones de ensayo, así como el Foro donde se transmite el programa Hoy, hemos podido ver a los famosos participantes dándolo todo para lograr resultados.

Si bien hay caídas o complicaciones al momento de preparar sus bailes, esta temporada ha destacado por la buena actitud de todos los participantes.

Los salones del CEA se convierten en el lugar donde se preparan los participantes, y en redes sociales te mostramos las imágenes: