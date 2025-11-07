Paola Durante sale adelante tras humillaciones y escándalos y se refugia en insólita actividad

“Ya se acabó, es tiempo de que me retire, de que me vaya a mi casa a pintar”.

Fue hace un año cuando Paola Durante anunció su retiro definitivo del medio del espectáculo por malos tratos. La decisión fue tomada luego de su participación y eliminación del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Luego de su breve estancia en ‘La Casa de Los Famosos México’, en su segunda temporada, la exedecán parecía haber encontrado una nueva oportunidad para revivir su carrera en la televisión.

Por ello, se enlistó en el reality, sin embargo tras su eliminación, Paola destapó que no había sido la falta de apoyo de los televidentes por las que tomaba la decisión de desaparecer de la vida pública, sino por las presuntas humillaciones y malos tratos que recibió por parte de la jueza Emma Pulido.

“Emma Pulido me humilló hasta donde más pudo y qué lástima que una mujer ataque a otra mujer”, expresó en una entrevista al reportero Eden Dorantes.

Y añadió que “Emma Pulido humilla mucho a la mujer, aguanté mucho, pero la mujer ya no se tiene que quedar callada. Me quedé callada por respeto, pero no estoy de acuerdo”.

Y tras lo vivido, Durante indicó que se dio cuenta de que no estaba hecha para ese tipo de televisión y catalogó su experiencia como “un circo”.

“Es un circo con el que no estoy de acuerdo y para mí se acaban los realities. No soy chica reality, no puedo con esto”, expresó.

Pese a los momentos difíciles, Paola agradeció al programa y señaló que desde eses momento se dedicaría a sus pasiones personales: “Se acabó. Ya se acabó, es tiempo de que me retire, de que me vaya a mi casa a pintar, con mi hija, mi familia y mis conferencias”, finalizó.

‘Amor a colores’ de Paola Durante

Actualmente, la exmodelo anunció un nuevo curso de puntillismo para la creación de mandalas, actividad que desarrolla desde hace cuatro años al lado de su hija Stephanie y juntas crearon su marca ‘Amor a colores’.

En sus redes sociales, Paola comparte sus creaciones con las que afirma ha volcado sus decepciones del mundo del espectáculo.

“Todo esto comenzó hace cuatro años, con mucho amor, con muchas lágrimas, esfuerzo, desvelos”, dijo la exconcursante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Paola ha encontrado su refugio en su casa en Playa del Carmen, donde reside y pinta sus mandalas, mismos que ya han sido colocados en lugares emblemáticos de la ciudad.

“Sí, tú me conoces y sabes que vengo de un medio totalmente diferente. Pero desde hace años encontré en el puntillismo no sólo una técnica sino un lenguaje para expresarme. Cada punto es un latido, es un respiro y una forma de conectarme conmigo misma, que me llevó de la oscuridad a la luz”, se puede escuchar a Paola en uno de los videos donde promociona su curso.

Lo modelo luce relajada y feliz, lejos de los reflectores y las cámaras, sin escándalos y dejando atrás las viejas polémicas que le eran recordadas en cada evento al que asistía.

