Muere Maricarmen Vela: actuó en el Chavo del 8 y con Cantinflas y Tin Tan

Maricarmen Vela se vestía de rojo con una pañoleta en la cabeza para caracterizarse como Gloria, el personaje que interpretó en el Chavo del 8 en dos episodios.

La actriz mexicana, conocida por haber acompañado a grandes cómicos de la época de oro del cine mexicano como Cantinflas y Viruta y Capulina, murió este viernes 7 de noviembre.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado de la Asociación Nacional de Actores y Actrices en su cuenta oficial de Instagram.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, “Maricarmen Vela”, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”

¿En que películas actuó Maricarmen Vela con Cantinflas?

La carrera de Maricarmen Vela estuvo muy ligada a la de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Una de sus primeras apariciones en cine fue con Viruta y Capulina en la película “Dos locos en escena”, dirigida por el legendario Agustín P. Delgado y escrita por Gómez Bolaños.

Pero incluso desde antes ya había tenido una participación en una película con Tin Tán. Aunque su personaje fue breve, esta película de 1959 dirigida también por Delgado significó su paso definitivo al cine mexicano.

En “Entrega inmediata”, película con Cantinflas, Maricarmen interpretó a la secretaria de la oficina postal en la que trabaja como cartero el Mimo de México.

Don Ramón estaba enamorado de ella Captura

Su impacto en televisión más grande fue con el Chavo del 8, en donde participó en dos episodios de la temporada que se grabó en una de las últimas temporadas del programa, en 1987, es decir, cuando ya solamente era un segmento dentro del “Chespirito”.

Maricarmen Vela se mantuvo alejada de la televisión desde hace 7 años, cuando decidió retirarse.

Descanse en paz Maricarmen Vela

