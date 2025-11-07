Confirman veracidad de audio que revela terribles maltratos de enfermera contra doña Silvia Pinal

A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, su nombre vuelve a acaparar titulares pero por terribles motivos: Audios filtrados son prueba de que era maltratada por el personal que supuestamente la cuidaba las 24 horas al día.

Y es que durante sus últimos años, la salud de la legendaria actriz de cine, teatro y televisión estuvo comprometida y necesitaba atención especializada. Su familia contrató, a través de una agencia, algunas enfermeras para cuidarla, pero resultó que la maltrataban.

Una enfermera identificada como Eunice le gritaba a doña Silvia Pinal que guardara silencio, a lo que ella contestaba con voz débil y cansada, seguido de una tos. El programa de Maxine Woodside en Grupo Fórmula exhibió el audio filtrado, donde se escucha:

“Usted, señora Pinal, está hable y hable, y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, porque los de al lado están durmiendo y los está despertando, ellos están descansando”, le exigía Eunice.

Doña Silvia Pinal seguía platicando, por lo que la enfermera, en tono más alto, le dice: “¡silencio, por favor!”. Finalmente, con tranquilidad, la madre de Sylvia, Alejandra y Luis Enrique, se despide diciendo: “bueno, buenas noches, nos vemos al rato”.

Iván Cochegrús confirmó la veracidad del audio

El productor teatral Iván Cochegrús fue uno de los amigos más cercanos de doña Silvia Pinal en sus últimos meses de vida, y tenía contacto directo con los hijos de la actriz. Él fue testigo de muchas situaciones, incluida la del maltrato.

En entrevista con Ernesto Buitrón, confirmó que sí sucedió el maltrato contra doña Silvia. “Fue muy lamentable esta situación. Al darse cuenta la otra enfermera, Camila, comienza a grabar y al siguiente día se lo envía a Sylvia Pasquel de este audio”.

“Inmediatamente tuvimos una reunión tanto los tres hijos Efi (la asistente) y tu servidor; nos dimos cuenta de esto y lo primero que dijo Sylvia Pasquel que fue que estaba muy molesta con esta situación, que se hablara directamente a la agencia para que la sancionaran a esta enfermera; Alejandra Guzman hizo el cambio de esos enfermeros a raíz”.

Iván confirmó que posteriormente se colocaron cámaras ocultas en la habitación de doña Silvia para vigilar a quienes la cuidaban.

“Teníamos el la visión las 24 horas del día. Entonces yo coloqué esas cámaras sin que se enteraran las enfermeras, coloqué una atrás de la televisión principal. La señora estaba en la cama enfrente, entonces las 24 horas del día podríamos monitorear esta situación”.