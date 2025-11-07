Suscríbete
Famosos

Confirman veracidad de audio que revela terribles maltratos de enfermera contra doña Silvia Pinal

Hijos de la diva se enteraron gracias a que otra enfermera grabó todo.

November 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
SILVIA PINAL EN UN HOMENAJE.

Silvia Pinal tiene hasta ahora sólo nietas mujeres ya que se confirmó que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán.

Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, su nombre vuelve a acaparar titulares pero por terribles motivos: Audios filtrados son prueba de que era maltratada por el personal que supuestamente la cuidaba las 24 horas al día.

Y es que durante sus últimos años, la salud de la legendaria actriz de cine, teatro y televisión estuvo comprometida y necesitaba atención especializada. Su familia contrató, a través de una agencia, algunas enfermeras para cuidarla, pero resultó que la maltrataban.

Te puede interesar:
Silvia-Navarro.jpg
Telenovelas
Silvia Navarro protagonizará nueva versión de ‘Amor en Custodia’ de la mano de Juan Osorio
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
susana zabaleta ricardo perez fotos cama
Famosos
Susana Zabaleta: Tras robo en su casa Ricardo Pérez hace que pierdan los vuelos a su siguiente destino
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-ojos.jpg
Famosos
Ninel Conde cambia el color de sus ojos a verde olivo con riesgoso procedimiento
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
despierta-america--lgbtq.jpg
Famosos
Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Una enfermera identificada como Eunice le gritaba a doña Silvia Pinal que guardara silencio, a lo que ella contestaba con voz débil y cansada, seguido de una tos. El programa de Maxine Woodside en Grupo Fórmula exhibió el audio filtrado, donde se escucha:

“Usted, señora Pinal, está hable y hable, y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, porque los de al lado están durmiendo y los está despertando, ellos están descansando”, le exigía Eunice.

Doña Silvia Pinal seguía platicando, por lo que la enfermera, en tono más alto, le dice: “¡silencio, por favor!”. Finalmente, con tranquilidad, la madre de Sylvia, Alejandra y Luis Enrique, se despide diciendo: “bueno, buenas noches, nos vemos al rato”.

Iván Cochegrús confirmó la veracidad del audio

El productor teatral Iván Cochegrús fue uno de los amigos más cercanos de doña Silvia Pinal en sus últimos meses de vida, y tenía contacto directo con los hijos de la actriz. Él fue testigo de muchas situaciones, incluida la del maltrato.

En entrevista con Ernesto Buitrón, confirmó que sí sucedió el maltrato contra doña Silvia. “Fue muy lamentable esta situación. Al darse cuenta la otra enfermera, Camila, comienza a grabar y al siguiente día se lo envía a Sylvia Pasquel de este audio”.

“Inmediatamente tuvimos una reunión tanto los tres hijos Efi (la asistente) y tu servidor; nos dimos cuenta de esto y lo primero que dijo Sylvia Pasquel que fue que estaba muy molesta con esta situación, que se hablara directamente a la agencia para que la sancionaran a esta enfermera; Alejandra Guzman hizo el cambio de esos enfermeros a raíz”.

Iván confirmó que posteriormente se colocaron cámaras ocultas en la habitación de doña Silvia para vigilar a quienes la cuidaban.

“Teníamos el la visión las 24 horas del día. Entonces yo coloqué esas cámaras sin que se enteraran las enfermeras, coloqué una atrás de la televisión principal. La señora estaba en la cama enfrente, entonces las 24 horas del día podríamos monitorear esta situación”.

Silvia Pinal

Silvia Pinal tiene 92 años.

(Instagram @silvia.pinal.h)

silvia pinal maltrato
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aleks-Syntek.jpg
Famosos
Aleks Syntek: Salen audios que destapan agresiones sexuales en su infancia: “Abusaron no sé cuántas veces”
November 07, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
silvia pinal testamento
Famosos
Filtran audio que revela terribles maltratos a doña Silvia Pinal: “¡Silencio, ya duérmase!”
November 07, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
A.B.Quintanilla.jpg
Famosos
A.B. Quintanilla reaparece irreconocible para promocionar documental de Selena con una impactante imagen
November 07, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepe-Madero.jpg
Famosos
Pepe Madero sufre grave depresión en medio del escándalo de infidelidad a excompañero de PXNDX con su esposa
November 07, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg
Virales
Marianne Gonzaga estrena novio a 9 meses de haber agredido a Valentina Gilabert por un ataque de celos
La joven sorprendió a sus seguidores al mostrar un ramo de rosas.
November 07, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
diana bracho.jpg
Series y Cine
Final de “Regalo de amor": tres villanas históricas de Diana Bracho
En “Regalo de amor” interpreta a una mujer buena y que se convierte en la guía moral de los personajes pero a lo largo de su trayectoria, también ha tenido roles de villanas emblemáticas
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
alberto del río el patron.jpg
Famosos
La esposa de el Patrón habla de las acusaciones contra su marido por violencia machista
Dentro de la Granja VIP, el luchador se enfrenta al recuerdo de aquella acusación
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
juan gabriel.jpg
Famosos
Esta es la lista completa de canciones del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes
El Divo de Juárez dividió el concierto en dos partes: en la primera apareció de blanco y en la segundo usó el legendario traje negro con adornos dorados
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores