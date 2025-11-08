Lalo Salazar toma una medida severa para evadir a Laura Flores ahora que tiene nueva novia

La fugaz historia de amor de Lalo Salazar y Laura Flores no terminó bien. No sólo por las circunstancias en que se dio el rompimiento de la pareja sino las secuelas que hasta hoy afectan tanto al periodista como a la actriz.

Salazar comenzó su romance con Flores con el entusiasmo de haber sido su fan durante muchos años y de tenerla como un amor platónico.

Cuando finalmente comenzaron su relación, fueron felices durante casi cuatro meses: desfilaron por alfombras en eventos públicos, postearon fotos juntos en sus plataformas de redes sociales y se demostraban su cariño públicamente.

Todo eso se terminó en mayo de este 2025 cuando se anunció su rompimiento mediante escuetos comunicados en sus cuentas de Instagram, lo cual resultó misterioso.

La ruptura de Salazar y Flores

Las condiciones en que sucedió su ruptura son escabrosas. La periodista Martha Figueroa incluso tuvo que pedir una disculpa pública por difundir una versión de que la pareja tuvo incidente de violencia al separarse.

Lo cierto es que Laura Flores y Lalo Salazar no quedaron en términos amistosos.

La actriz, en las entrevistas donde habla sobre su ex, suele hacer declaraciones en torno a que prefiere dejarlo en el pasado.

“Mejor preséntame a alguien que valga la pena, caray”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante en una entrevista en la que se enteró que Salazar ya tiene nuevo romance.

El periodista incluso emitió un comunicado en sus redes sociales en el que informó de su nueva relación y pidió respeto tanto para ellos como para Laura Flores.

¿Qué hizo Lalo Salazar para evadir a Laura Flores?

La cantante y actriz, sin embargo, hizo un comentario revelador sobre las condiciones en que quedó su relación con Lalo. Dijo que no se había enterado de su nuevo noviazgo y reveló la razón.

“Acuérdate que me tiene bloqueada”.

Efectivamente, ninguno de los dos se sigue en Instagram por lo que probablemente Laura se refiera a esa red social, aunque también es probable que sea sobre algún servicio de mensajería instantánea como whatsapp o telegram.

Lo cierto es que Laura no estaba enterada ni del noviazgo ni el comunicado de Salazar pero de cualquier manera le deseó que sea feliz y pueda rehacer su vida.

