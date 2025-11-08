Suscríbete
Ángela Aguilar ya tiene fecha para su boda por la iglesia con Nodal; invita a sus fans

Los cantantes comenzaron su noviazgo en mayo y se casaron por el civil en julio

November 08, 2025 • 
Alejandro Flores
angela aguilar y nodal.jpg

Nodal y Ángela Aguilar están de gira ahora por Estados Unidos

Instagram

No es una casualidad que las giras de Nodal y Ángela Aguilar tengan fechas similares en Estados Unidos.

Ambos comenzaron esta semana con conciertos por ciudades del sur del país vecino y que se prolongarán hasta la segunda semana de diciembre, justo antes de Navidad.
Ahora se sabe que es así porque eso les permitirá tener vacaciones de fin de año y luego, en los primeros meses de 2026, preparar su boda.
Asi lo dijo la propia Ángela Aguilar durante un encuentro con fans en su primer concierto de la gira, que se realizó en el teatro Majestic, de San Antonio, Texas.

angela aguilar.png

Ángela Aguilar se concentra antes de entrar al escenario del Majestic

Instagram

Un video que fue grabado por una fan captó el momento en que la hija de Pepe Aguilar firma autógrafos y se siente tan a gusto que decide hacer una revelación.

De pronto hace una pausa en la firma y dice: “Me voy a casar... en mayo”.

El amor rápido de Nodal y Ängela Aguilar

Mayo es un mes importante para la relación de Nodal y Ángela. De acuerdo con las fechas que el propio cantante reveló en la entrevista con Adela Micha hace dos meses, fue en ese mes cuando, de manera vertiginosa, sucedió su romance.
Nodal cuenta que a principios de ese mes rompió con Cazzu, hacia mediados decidió junto con Ángela comenzar a salir y hacia finales ya era novios y comenzaban a aparecer públicamente hasta que hicieron oficial su relación la primera semana de junio.

Así que si los planes de Ángela Aguilar salen como ella quiere, celebrarán su segundo aniversario de novios frente al altar de una iglesia para jurarse amor eterno y que estarán juntos hasta que la muerte los separe.
En el encuentro con sus seguidores, Ángela se mostró tan contenta que hasta los invitó a la fiesta.

“Vayan a mi boda, me voy a casar... por la iglesia, es en mayo”, reiteró.

Los fans se emocionaron y bromearon con el anuncio: "¿Puedo ser padrino?”, dijo uno de ellos. Otra agregó: “A ver si mi marido me deja ir”.

Nodal y Ángela se casaron por el civil en julio de aquel 2024 que resultó ser vertiginoso para ellos.

Nodal Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
