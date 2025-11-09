Suscríbete
Famosos

El otro documental de Juan Gabriel: esta en ViX y pone en duda su muerte

La muerte de Juan Gabriel resultó tan fascinante como su vida y este documental lo demuestra

November 08, 2025 • 
Alejandro Flores
juan gabriel (1).jpg

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016

Instagram

Desde que se anunció la muerte de Juan Gabriel, hay quienes han visto un rastro de misterio que se incrementa con cada sospecha.

No se sabe, por ejemplo, si las cenizas realmente viajaban en la urna que cruzó la frontera y por tanto su paradero sería algo incierto. Y hay varios testimonios de allegados que repiten una misma sospecha: nunca nadie vio el cuerpo de Juan Gabriel.
Todo eso provocó dudas que derivaron en una teoría: “el Divo de Juárez fingió su muerte para evadir los problemas fiscales que lo aquejaban”.
Aunque en principio parece una duda descabellada, la periodista de espectáculos Martha Figueroa se lo tomó en serio y decidió investigar hasta dónde podía ser cierto.
Hoy, Figueroa esta convencida de que Juanga está vivo y mantiene comunicación con ella a través de mensajes en los que le cuenta detalles que solamente él podía conocer.

“Hay veces que se comunica conmigo cuando se transmite algún programa sobre él o que se relaciona con él. Y me dice datos o anécdotas que definitivamente me demuestran que solamente Juan Gabriel lo sabe”, ha dicho Figueroa.

¿Qué es la conclusión en Divo o Muerto?

Partiendo de este hecho, para ella irrefutable, construyó el documental “Divo o muerto”, que comienza con el dicho de Joaquín Muñoz, ex amigo de Juan Gabriel que asevera también que está vivo y lo ha visto.

“Divo o muerto”, sin embargo, no se queda solamente en los dichos y especulaciones de un puñado de conocidos y ex colaboradores.
En los capítiulos de esta serie documental también se investiga el recorrido legal del cuerpo de Juan Gabriel, las dudas sobre su acta de defunción y, evidentemente, sus razones para desaparecer.

Entre otras cosas que no son especulación sino hechos que son documentados durante la investigación del documental está la posibilidad de que el acta de defunción que se ha mostrado públicamente sea falsa.

Todo sobre Juan Gabriel...
juan gabirel netflix.jpg
Famosos
¿Juan Gabriel ya quería morirse? Documental de Netflix revela que tomó una decisión escalofriante
El Divo de Juárez dejó grabaciones de casi toda su vida desde la década de los 70
November 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Así se pueden visitar las cenizas de Juan Gabriel y esto cuesta el boleto
October 31, 2025
Famosos
María Félix y Juan Gabriel al teléfono: ¿Cómo consiguieron la grabación para el documental de Netflix?
November 01, 2025
Famosos
Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual: Documental de Netflix “Debo, puedo y quiero” revela culpable
October 30, 2025
Famosos
Hallan videos de Juan Gabriel con Paco Fernández, un amigo secreto a quien se trajo a vivir a México
October 31, 2025

Y también se muestra el reporte completo de la policía de Los Ángeles, es decir, lo que se supo de primera mano cuando se informó de la muerte de Juan Gabriel.
“Divo o muerto” es una producción de Unicable y se puede ver en ViX.

Juan Gabriel VIX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angela aguilar y nodal.jpg
Famosos
Ángela Aguilar ya tiene fecha para su boda por la iglesia con Nodal; invita a sus fans
November 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente cazzu nodal.jpg
Famosos
“Nodal demandará a Cazzu para quitarle a su hija 6 meses": Mhoni Vidente predice qué pasará
November 08, 2025
jawy eleazargomez.jpg
Famosos
Eleazar Gómez dice que se siente amenazado por Jawy: "¿¡Qué me ves así!?”
November 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
hector suarez gomis.jpg
Famosos
Héctor Suárez Gomís se quiebra al sacar de La Isla a una participante que está muy enferma
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
andres apalacios.jpg
Telenovelas
Andrés Palacios: este es el secreto de su personaje en “Mi verdad oculta”
El actor interpreta a Zacarías Castillo, un hombre bueno y honesto que se ve en una encrucijada
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
laura flores lalo salazar.jpg
Famosos
Lalo Salazar toma una medida severa para evadir a Laura Flores ahora que tiene nueva novia
Laura le desea que pueda ser feliz con su nueva pareja pero revela un dato importante de su ruptura
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
aleks syntek.jpg
Famosos
“Me dejaron sin familia": Aleks Syntek cuenta todo lo que le ha pasado tras acusación de infidelidad y acoso
“Estoy desperado”, dice el cantante. También pide a sus ex músicos una cosa: “nomás no me demanden laboralmente, porfi”
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
maricarmen vela.jpg
Famosos
Muere Maricarmen Vela: actuó en el Chavo del 8 y con Cantinflas y Tin Tan
Te contamos en cuál episodio de Chespirito apareció Maricarmen
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores