El otro documental de Juan Gabriel: esta en ViX y pone en duda su muerte

Desde que se anunció la muerte de Juan Gabriel, hay quienes han visto un rastro de misterio que se incrementa con cada sospecha.

No se sabe, por ejemplo, si las cenizas realmente viajaban en la urna que cruzó la frontera y por tanto su paradero sería algo incierto. Y hay varios testimonios de allegados que repiten una misma sospecha: nunca nadie vio el cuerpo de Juan Gabriel.

Todo eso provocó dudas que derivaron en una teoría: “el Divo de Juárez fingió su muerte para evadir los problemas fiscales que lo aquejaban”.

Aunque en principio parece una duda descabellada, la periodista de espectáculos Martha Figueroa se lo tomó en serio y decidió investigar hasta dónde podía ser cierto.

Hoy, Figueroa esta convencida de que Juanga está vivo y mantiene comunicación con ella a través de mensajes en los que le cuenta detalles que solamente él podía conocer.

“Hay veces que se comunica conmigo cuando se transmite algún programa sobre él o que se relaciona con él. Y me dice datos o anécdotas que definitivamente me demuestran que solamente Juan Gabriel lo sabe”, ha dicho Figueroa.

¿Qué es la conclusión en Divo o Muerto?

Partiendo de este hecho, para ella irrefutable, construyó el documental “Divo o muerto”, que comienza con el dicho de Joaquín Muñoz, ex amigo de Juan Gabriel que asevera también que está vivo y lo ha visto.

“Divo o muerto”, sin embargo, no se queda solamente en los dichos y especulaciones de un puñado de conocidos y ex colaboradores.

En los capítiulos de esta serie documental también se investiga el recorrido legal del cuerpo de Juan Gabriel, las dudas sobre su acta de defunción y, evidentemente, sus razones para desaparecer.

Entre otras cosas que no son especulación sino hechos que son documentados durante la investigación del documental está la posibilidad de que el acta de defunción que se ha mostrado públicamente sea falsa.

Y también se muestra el reporte completo de la policía de Los Ángeles, es decir, lo que se supo de primera mano cuando se informó de la muerte de Juan Gabriel.

“Divo o muerto” es una producción de Unicable y se puede ver en ViX.