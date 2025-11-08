Suscríbete
Famosos

¿Luis Miguel estuvo como público de Juan Gabriel durante su concierto en Bellas Artes 1990?

La admiración de El Sol por El Divo está comprobada y, en una ocasión, hasta cantaron juntos.

November 08, 2025 • 
MrPepe Rivero
luis-miguel-juan-gabriel---.jpg

Luis Miguel y Juan Gabriel

YouTube, Sony Music

El mejor concierto de los últimos 50 años en México no solo quedó en la memoria colectiva, sino que ha generado todo tipo de comentarios desde antes de su ejecución.

Desde la controversia por prestar el escenario del Palacio de Bellas Artes a Juan Gabriel, hasta su proyección en pantallas gigantes en el Zócalo de CDMX este 8 de noviembre de 2025, la noche de consagración de El Divo de Juárez sigue fascinando al público.

Además de la presencia del mismo Juan Gabriel con la Orquesta Sinfónica de México, bajo la dirección del Maestro Enrique Patrón de Rueda, así como figuras como Daniela Romo entre el público, también se suma el nombre de Luis Miguel.

Y es que hay quienes piensan que Luis Miguel estuvo presente en el concierto grabado. Durante todo el concierto, se observa en un balcón lateral a un hombre con traje, acompañado por tres mujeres y un hombre. Cuando Juan Gabriel cantaba el popurrí de ‘Hasta que te conocí’, el público se desbordó y comenzó a bailar, y entre ellos, estaba aquel hombre con imagen similar a la del Sol de México.

Como tal, no hay una confirmación oficial de que Luis Miguel haya estado aquella noche, pues ni él mismo lo ha contado como anécdota. Lo cierto es que la imagen podría confundir a cualquiera, y desde hace 35 años, fecha de lanzamiento del video oficial, la duda persiste: ¿Es ese Luis Miguel disfrutando de Juan Gabriel en Bellas Artes?

El momento se puede ver en el minuto 9:08 del siguiente video:

Luis Miguel sí quería a Juan Gabriel

Que Luis Miguel asistiera discretamente a ver a Juan Gabriel en Bellas Artes no resulta algo imposible. Desde el inicio de la carrera del Sol, El Divo de Juárez se hizo presente, pues él escribió dos canciones que el pequeño Luis Miguel cantó.

Cuando Luis Miguel creció, grabó ‘La media vuelta’, y Juan Gabriel aceptó participar en el video y compartieron momentos juntos.

Hay una grabación, detrás de cámaras, donde se les ve cantando a dueto, un momento histórico para la música mexicana.

@movjuangabrielistamx

De esos videos que hoy son un tesoro😍 @Luis Miguel y #JuanGabriel interpretando “La Media vuelta”. Recordemos que Juan Gabriel participó en su videoclip oficial junto con artistas como #LolaBeltrán y AmaliaMendoza. #DivodeJuárez #LuisMiguel #LaMediaVuelta #AmaliaMendoza #JuanGa #divo #MovimientoJuanGabrielistaMX #LuisMi #ElSol #viral #fyp #parati

♬ sonido original - Movimiento JuanGabrielistaMX

Otra manifestación de respeto fue cuando murió Juan Gabriel en 2016. Luis Miguel envió dos coronas luctuosas: La primera con 500 rosas blancas la envió a la casa del Divo en Ciudad Juárez, y la segunda, con 1000 rosas blancas -según su gran fan Euge Cabral-, estuvo presente en el Palacio de Bellas Artes cuando el público pudo despedir, durante días, las cenizas del ídolo mexicano.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
