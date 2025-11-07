Ivonne Montero rompió su relación con su novio policía: “Ni valió la pena”

“Te mereces algo mejor. Eres muy guapa, trabajadora, una súper mamá y una buena persona”.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Ivonne Montero dejó en el aire, con una publicación, que su más reciente relación amorosa ha llegado a su fin.

Fue en sus redes sociales que Ivonne dio a conocer tiempo atrás al hombre que la había ilusionado y acelerado el corazón. Se trataba de Jonathan Vázquez del que sólo se sabía que era policía y que tenía 40 años de edad. Su rostro no tardó en llegar a los medios de comunicación.

La relación de Ivonne y Jonathan fue de interés, no sólo para los seguidores de la también cantante, sino para la prensa que quería saber más sobre el nuevo dueño de su corazón. Mientras, ella se encargaba de mostrar en sus redes los detalles que tenía el policía y los momentos que compartían juntos.

El vínculo que sólo duró dos meses inició entre la polémica, y no sólo por ellos, sino por la ola de críticas a su alrededor. Y es que usuarios en redes sociales la criticaban y señalaban por buscar en amor en una persona 11 años menor, a pesar de eso el noviazgo continuó.

Sin embargo, la confirmación de la separación habría llegado a través de Instagram, donde la actriz publicó un video con la imagen de un corazón roto. El mensaje desató una ola de mensajes:

“Ni valió la pena, eres una belleza, le quedaste muy grande, saludos y bendiciones, hermosa”, “Te mereces algo mejor. Eres muy guapa, trabajadora, una súper mamá y una buena persona”, se podía leer en su posteo.

Cabe señalar que Ivonne eliminó todas las fotos y videos que tenía junto a Jonathan en su Instagram y TikTok, borrando cualquier rastro de su relación.