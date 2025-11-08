Suscríbete
Eleazar Gómez dice que se siente amenazado por Jawy: "¿¡Qué me ves así!?”

El influencer encaró al otro granjero hasta en tres ocasiones después de “la traición”, dinámica en la que Eleazar nominó a Jawy

November 08, 2025 • 
Alejandro Flores
Jawy hasta ahora no había tenido polémicas dentro de la Granja VIP

“Hoy empieza el juego para ti”, le dijo Jawy Méndez a Eleazar Gómez luego de la traición de este viernes en La Granja VIP.

Eleazar ganó esta semana el reto de Salvación por lo que no solamente evitó ser nominado sino que ganó el beneficio de traicionar a alguien para nominarlo.
Y ese alguien fue Jawy,con quien ha tenido varias diferencias por el trabajo que hacen dentro de La Granja VIP.
Después del programa que sale al aire en Azteca, Jawy Méndez se levantó del sillón y buscó a Eleazar. Mientras lo señalaba, le dijo:
“Mi gente está aquí, voy a volver y vas a ver que no vas a durar mucho”.

Eleazar le respondió que tomaba su comentario como una amenaza.

“No es ninguna amenaza, te lo digo de frente; conmigo no vas a durar mucho”.

El segundo round entre Jawy y Eleazar Gómez

Minutos más tarde, Jawy volvió a encarar a Gómez, quien lo fue a buscar en la sala donde se quedó parado a unos metros. Jawy lo vio y le dijo:

¿Qué te me quedas viendo? Conmigo esos paraditos no van. Te lo digo respetuosamente: conmigo no van esas miraditas”.

Eleazar insistió en que eso era una amenaza pero Jawy otra vez lo negó.
La acusación principal de Jawy es que Gómez habla a espaldas de los granjeros con la “excusa de que es su juego”. Esa misma acusación le han lanzado César Doroteo y Kike Mayagoitia, quienes le han dicho a Eleazar que no es capaz de decir las cosas de frente.

En palabras de Jawy, la actitud del actor se resume así:

El miedo en los ojos se le nota. Y siempre ha vivido con miedo. ¿Por qué? Porque solo sabe vivir en la mentira. Y su juego de vida le ha salido mal y su juego aquí le va a salir peor”.

Eleazar Gómez Jawy Méndez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
