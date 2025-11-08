Eleazar Gómez dice que se siente amenazado por Jawy: "¿¡Qué me ves así!?”

“Hoy empieza el juego para ti”, le dijo Jawy Méndez a Eleazar Gómez luego de la traición de este viernes en La Granja VIP.

Eleazar ganó esta semana el reto de Salvación por lo que no solamente evitó ser nominado sino que ganó el beneficio de traicionar a alguien para nominarlo.

Y ese alguien fue Jawy,con quien ha tenido varias diferencias por el trabajo que hacen dentro de La Granja VIP.

Después del programa que sale al aire en Azteca, Jawy Méndez se levantó del sillón y buscó a Eleazar. Mientras lo señalaba, le dijo:

“Mi gente está aquí, voy a volver y vas a ver que no vas a durar mucho”.

Eleazar le respondió que tomaba su comentario como una amenaza.

“No es ninguna amenaza, te lo digo de frente; conmigo no vas a durar mucho”.

El segundo round entre Jawy y Eleazar Gómez

Minutos más tarde, Jawy volvió a encarar a Gómez, quien lo fue a buscar en la sala donde se quedó parado a unos metros. Jawy lo vio y le dijo:

¿Qué te me quedas viendo? Conmigo esos paraditos no van. Te lo digo respetuosamente: conmigo no van esas miraditas”.

Eleazar insistió en que eso era una amenaza pero Jawy otra vez lo negó.

La acusación principal de Jawy es que Gómez habla a espaldas de los granjeros con la “excusa de que es su juego”. Esa misma acusación le han lanzado César Doroteo y Kike Mayagoitia, quienes le han dicho a Eleazar que no es capaz de decir las cosas de frente.

En palabras de Jawy, la actitud del actor se resume así: