El Burro Van Rankin corrió a Facundo de Televisa Radio por contar una anécdota terrible con perros

El Burro lo recuerda como “el día que corrí a un godín”

November 08, 2025 • 
Alejandro Flores
La anécdota la contó Jorge el Burro Van Rankin

Facundo y Diego Barruecos formaron una mancuerna irreverente en la televisión de finales de los 90.

Su éxito radicaba en rebasar los límites que hasta ese momento existían sobre temas tabús pero también en la provocación gratuita para escandalizar conciencias.
Con menos de 20 años, su éxito los llevó al radio, donde tuvieron un programa hasta que un día fuero despedidos por Jorge el Burro Van Rankin, quien entonces ocupaba un cargo gerencial en W Radio.
El programa de Facundo y Diego no tenía esquema definido y consistía en su mayor parte en la charla entre ellos mismos, intercalando anécdotas con datos curiosos y temas del día.

¿Cuál es la historia por la que corrieron a Facundo de Televisa Radio?

Fue en uno de esos arranques de irreverencia que Facundo y Diego comenzaron a platicar la historia de un día en que estaban en un barranco y se toparon, al fondo, con un acto de zoofilia.
La anécdota salió al aire con la crudeza con que solían hablar Facundo y Diego, que no tenían filtros en su lenguaje.

El Burro Van Rankin recuerda perfectamente la historia de lo que sucedió después porque fue él quien tuvo que resolver el problema.

“Al otro día me llama el director general de Televisa radio y me pone un casete. Era el audio del programa. Era una cosa de puras vulgaridades”.

El director general le dio el casete al Burro y le dijo: tú sabes lo que tienes qué hacer.

Jorge Van Rankin mandó llamar a Facundo y le dijo:

“Escucha el programa y tú solito me vas a decir si te tienes que quedar o te tienes que ir”.

Facundo, al escucharse en el audio, aceptó que era motivo para ser despedido... pero antes de irse le dijo al Burro que por favor le pagara su finiquito.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
