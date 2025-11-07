Suscríbete
Mariana Echeverría vive terrible momento: ¡tuvo que auxiliar a su hijo en medio de la desesperación!

La conductora vivió un angustiante instante al lado de su hijo mayor Lucca.

November 07, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mariana-Echeverría.jpg

La presentadora tuvo que auxiliar a su hijo en medio de la desesperación

“Como papás estamos a un respiro de una emergencia”.

Mariana Echeverría dio a conocer a través de sus redes sociales que vivió una angustiante experiencia al lado de su hijo mayor, Lucca. La conductora está enfocada en su faceta de mamá al cien por ciento, luego de las polémicas tras su salida de ‘La Casa de Los Famosos México’, en su segunda temporada y tras dar a luz a su segundo hijo.

La presentadora también abandonó la emisión ‘Me Caigo de Risa’, en medio de rumores de una pelea con ‘Faisy’, quien habría puesto un ultimátum a Televisa por si ella volvía la programa.

El presentador salió a desmentir la información, sin embargo, Mariana afirmó que no regresaría a un lugar “donde la apuñalaron por la espalda”.

Anteriormente, en una transmisión en vivo, Echeverría reveló detalles íntimos sobre su distanciamiento con ‘Faisy’, explicando que tuvieron una fuerte discusión durante la producción de ‘Faisy Nights’.

Además, tuvo que enfrentar la polémica por su participación en el reality ‘La Casa de Los Famosos México’ donde su imagen salió muy dañada.

En tanto, Mariana se refugió en su familia y al poco tiempo anunció su embarazo y el posterior nacimiento de su hijo Leo, fruto de su relación con el futbolista Óscar Jiménez.

¿Qué le sucedió al hijo mayor de Mariana?

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde la exintegrante de ‘Me Caigo de Risa’, reveló que vivió momentos de angustia con su hijo mayor, Lucca, mientras comía y lo maquillaba por el Día de Muertos.

El pequeño comía y se mostraba feliz hasta que algunos gestos encendieron las alertas.

“Estaba arreglando a Lucca para el Día de Muertos y en un segundo se empezó a ahogar con un totopo y fueron segundos eternos (el video estaba grabado en cámara rápida), él por instinto pudo reaccionar rápido y gracias a Dios todo quedó en un susto”, relató Echeverría.

Ante la gran impresión que se llevó, la también actriz expresó que el incidente la llevó a la reflexión.

“Todos deberíamos todos saber sobre primeros auxilios. Como papás estamos a un respiro de una emergencia, y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida”, dijo Mariana.

Y añadió que “ojalá este mensaje le sirva a alguien para informarnos y tanto nosotros como nuestra red de apoyo saber de primeros auxilios. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar”, finalizó.

Por fortuna, el niño y sus padres están a salvo y todo el incidente terminó en un gran susto.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
