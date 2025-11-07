Suscríbete
Grave error en vivo habría delatado que Wendy Guevara es ‘María Ovina’ en '¿Quién es la máscara?’

En una transmisión en redes sociales, la amiga de Wendy habría cometido un grave error. ¿Será ella?

November 07, 2025 
MrPepe Rivero
La forma de cantar y bailar de ‘María Ovina’ en '¿Quién es la máscara?’ ha levantado sospechas de que es Wendy Guevara, y un error en una transmisión en vivo, habría confirmado las dudas.

Y es que la forma de cantar del personaje tiene un estilo similar a los sencillos que ha lanzado la ganadora de La Casa de los Famosos México, en su faceta como cantante.

Sin embargo, la producción de Miguel Ángel Fox guarda bajo llave el secreto de la identidad de los famosos participantes hasta que los vemos en la televisión. Es por ello que Marcela, amiga de Wendy Guevara, habría cometido un grave error.

Y es que los fans le escribieron a Wendy sobre si es ella María Ovina, a lo que Guevara intentó darle la vuelta y no confirmar nada. Sin embargo, Marcela comenzó a cantar una canción... La misma que María Ovina había cantado en '¿Quién es la máscara?.

El rostro de Wendy fue de sorpresa y luego de una sonrisa, lo que levantó aún más sospechas porque eso habría delatado que, efectivamente, es ella la famosa detrás del Personaje. Cabe aclarar que por el momento son solo sospechas y no hay nada confirmado.

@chismyland

¿Marce delata a Wendy? #chismyland #wendyguevara #quieneslamascara #chisme #fyp

♬ sonido original - chismyland
@elpaisdelasperdidas

Marje Vlogs nos da un spoiler de un proyecto de Wendy Guevara 🫢 #wendyguevara #lasperdidas #quieneslamascara

♬ Gata Only - FloyyMenor & Cris Mj

¿Cómo se describe a María Ovina?

“Una oveja llena de energía, parlanchina y visionaria pero un poco ingenua llega a ¿Quién es la Máscara?”, dice la producción.

¿Qué han dicho los investigadores de María Ovina?

Confundida por la voz de María Ovina, pero al ver solo dos opciones posibles, Anahí hizo una apuesta desde su ronco pecho sobre la identidad del personaje de María Ovina: “Hablas como niña pero con esta voz ronca, y a la hora de cantar, todavía más... Yo solamente veo dos opciones: o es Alejandra Guzmán, o es un hombre”.

Carlos Rivera dice que es Yurem, mientras que Ana Brenda Contreras ha dicho que podría ser José Eduardo Derbez. Juanpa Zurita, en tanto, ha dicho que por la forma de bailar, sospecha que María Ovina es La Divaza.

