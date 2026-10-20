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Serie de ‘Timbiriche’ ahora va contra Thalía: su relación con ‘HOMBRES PODEROSOS’ y la rivalidad con Paulina

Tras sus primeros cuatro episodios, la producción habría decidido dirigirse a otro escándalo.

Octubre 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La bioserie de ‘Timbiriche’ ahora iría contra Thalía.

Archivo/Instagram

La polémica bioserie no autorizada de ‘Timbiriche’ tiene en la mira un giro en su historia, misma que en sus primeros capítulos se basó en la historia de abuso que vivió Sasha Sokol al lado del productor Luis de Llano.

Y es que después del capítulo 4, la serie iría en el camino de contar lo que pasó con Thalía.

Una de las voces que sostiene que ‘ahora van por Thalía’ es la comunicadora Martha Figueroa, quien indicó que la producción dejaría de lado el caso de Sasha para abordar la rivalidad con Paulina rubio y versiones sobre la influencia de Yolanda Miranda en la vida personal de la cantante.

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La periodista dice que los episodios posteriores incluirían referencias a la relación de Thalía con hombres poderosos y al supuesto papel de su madre con esas decisiones.

Figueroa advierte que esos pasajes podrían abrir un conflicto con la cantante si se hace referencia a hechos privados, versiones no comprobadas o situaciones que ella no autorizó para dramatizarlas.

Sobre el posible tratamiento de los hechos, se cree que revivirán una de las versiones más repetidas sobre Timbiriche: la rivalidad entre las dos cantantes durante la década de los 80.

En voz de la propia Paulina Rubio hubo roces con Thalía, aunque ha dicho que se trató de asuntos personales propios de la adolescencia y no de una disputa profesional.

Rubio ha señalado que hubo pleitos por novios o situaciones sentimentales con integrantes de la banda. Y resaltó el episodio de Toluca, donde ambas se jalonearon en el escenario y Paulina ha dicho que las dos “traían cosas atoradas”.

Tiempo después, según el relato de Paulina, ambas se reconcilian durante una gira en Colombia. La artista afirma que lloraron, hablaron de sus diferencias y reconocieron que se querían como hermanas pese a los conflictos que tuvieron dentro del grupo.

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1988 aparece como uno de los años que la serie podría retomar para dramatizar ese enfrentamiento.

El riesgo para la producción está en convertir testimonios antiguos y versiones personales en escenas que presenten una sola interpretación de los hechos.

Timbiriche Sasha Sokol Thalía Paulina Rubio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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