Empujan a ‘Latin Lover’ mientras le bailaba a una señora ARRIBA DEL RING y todo sale mal

El pasado 25 de abril se llevó a cabo una lucha estelar en el Auditorio PSF de Mexicali, Baja California. El cartel anunciaba a ‘La Real Familia’ contra ‘La Puerquiza Extrema’ y a ‘Matrix’ y ‘Galáctico’, quienes se enfrentarían máscara contra máscara.

Además se ofrecía convivencia VIP con invitados especiales como ‘Latin Lover’, ‘The Kiss’ y ‘Los Cadetes del Espacio: ‘Solar’, ‘Súper Astro’ y ‘Ultraman’’.

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Todo transcurrió con normalidad el día de la lucha, y además de que los luchadores se entregaron en cada enfrentamiento, también realizaron dinámicas con el público, una de ellas fue la invitación de mujeres a subir al escenario para bailar.

A través de redes sociales circulan videos en los que se puede observar cómo varias mujeres están sobre el ring y les bailan a los luchadores, para luego intercambiar puestos.

Cuando tocó el turno de que ‘Latin Lover’ le bailara a una mujer, un rival lo sorprendió con una patada por la espalda, provocando que tanto él como la señora terminaran en la lona.

Las imágenes se hicieron virales rápidamente y entre gritos, celebraciones y preocupación fue personal de la arena quien se acercó a la mujer para preguntarle cómo se encontraba.

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Afortunadamente y de inmediato, la mujer se incorporó y todo quedó en una graciosa anécdota de Lucha Libre.