"¿Por qué te ríes?": Latin Lover cuestiona de Nayo Escobar al hablar del accidente de “Solo para mujeres”

En una reciente entrevista con Latin Lover, al empresario, músico y conferencista Nayo Escobar se le borró la sonrisa que había puesto cuando comenzó a escuchar del accidente de Solo para mujeres.

En una charla de 3 horas, Víctor Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, contó su historia de vida y el episodio trágico que vivió con el grupo de “Solo para mujeres” en un fatal suceso que cobró la vida de su compañero Édgar Ponce.

Al parecer, Nayo Escobar no tenía conocimiento de lo ocurrido la madrugada del 5 de mayo de 2005, cuando el elenco de “Solo para mujeres” grababa una entrada que se utilizaría para el programa “Otro Rollo”, en pleno periférico y todos a bordo de motocicletas.

Cuando Latin Lover comenzó a relatar la historia, Nayo sonrió cuando le contó que algunos tenían experiencia con las motocicletas y se lucían en pleno periférico.

Se le borró la sonrisa cuando Latin Lover recordó que aquel fatal accidente, donde un sujeto a bordo de un vehículo atropelló a varios de los integrantes de “Solo para mujeres”, cobró la vida de Édgar Ponce y dejó a varios más hospitalizados.

“Ahorita que te reíste, dije '¿Por qué se ríe Nayo si fue algo... ?’”, cuestionó Latin Lover.

“No, no, no, me reí nada más por imaginar... pero no me había contado el accidente”, respondió Nayo Escobar, ya serio.

En TikTok se viralizó el fragmento, y el público no perdonó al anfitrión del podcast, pues aquel accidente fue un suceso que causó gran impacto y sigue siendo recordado 20 años después.