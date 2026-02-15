Suscríbete
Al interior de El Soyate, el rancho en el que se crió Pepe Aguilar y el más querido por Ángela

El lugar fue motivo de noticia esta semana al quedar cercado por enfrentamientos entre el crimen organizado y la Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas

Febrero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
el soyate (1).jpg

El Soyate en todo su esplendor

Instagram

El Soyate es, de entre todos los ranchos que tiene la familia Aguilar, el que más quiere Ängela.

Fue el primer rancho de la familia y fue adquirido por don Antonio Aguilar, papá de Pepe y abuelo de Ángela, para construir un nido de amor para Flor Silvestre, su esposa.
“Es un rancho funge como el símbolo de amor de mis padres”, dice Pepe Aguilar en uno de los videos de un serial llamado "¡Qué viva Antonio Aguilar”.
El Soyate se viralizó esta semana al quedar en medio de un enfrentamiento entre agrupaciones de seguridad pública de Zactaecas y el crimen organizado.
Ante las versiones de que el convoy de Ángela y Christian había sido atacado en medio de ese enfrentamiento, Pepe publicó un comunicado para decir que ellos estaban bien.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, se lleva a cabo un operativo activo”

Pepe Aguilar explica que el origen de este rancho es uno: el amor de su padre por Flor Silvestre.

el soyate (2).jpg

El Soyate está lleno de armonía, dice Pepe

Instagram

“Fue la casa que mi padre le hizo a mi madre para que fuera el lugar de su amor, para vivir a su manera”.

Así es por dentro El Soyate

El rancho es impresionante en su extensión y está rodeado por cerros boscosos y un cuerpo de agua que lo hace autosuficiente.

En la parte alta del casco d el rancho se construyó una enorme cruz desde la que se domina toda la extensión del rancho.

“Este rancho está lleno de amor y con ese amor crecimos”, dice Pepe Aguilar.

el soyate (3).jpg

La madera domina la decoración

Instagram

La casa se mantienen intacta, tal y como la tenían don Pepe y doña Flor. Con un estilo campirano, dominado por la madera en los muebles, puertas y ventanas. las paredes están llenas de fotografías familiares.

PEPE AGUILAR Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
