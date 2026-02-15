Al interior de El Soyate, el rancho en el que se crió Pepe Aguilar y el más querido por Ángela

El Soyate es, de entre todos los ranchos que tiene la familia Aguilar, el que más quiere Ängela.

Fue el primer rancho de la familia y fue adquirido por don Antonio Aguilar, papá de Pepe y abuelo de Ángela, para construir un nido de amor para Flor Silvestre, su esposa.

“Es un rancho funge como el símbolo de amor de mis padres”, dice Pepe Aguilar en uno de los videos de un serial llamado "¡Qué viva Antonio Aguilar”.

El Soyate se viralizó esta semana al quedar en medio de un enfrentamiento entre agrupaciones de seguridad pública de Zactaecas y el crimen organizado.

Ante las versiones de que el convoy de Ángela y Christian había sido atacado en medio de ese enfrentamiento, Pepe publicó un comunicado para decir que ellos estaban bien.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, se lleva a cabo un operativo activo”

Pepe Aguilar explica que el origen de este rancho es uno: el amor de su padre por Flor Silvestre.

El Soyate está lleno de armonía, dice Pepe Instagram

“Fue la casa que mi padre le hizo a mi madre para que fuera el lugar de su amor, para vivir a su manera”.

Así es por dentro El Soyate

El rancho es impresionante en su extensión y está rodeado por cerros boscosos y un cuerpo de agua que lo hace autosuficiente.

En la parte alta del casco d el rancho se construyó una enorme cruz desde la que se domina toda la extensión del rancho.

“Este rancho está lleno de amor y con ese amor crecimos”, dice Pepe Aguilar.

La madera domina la decoración Instagram

La casa se mantienen intacta, tal y como la tenían don Pepe y doña Flor. Con un estilo campirano, dominado por la madera en los muebles, puertas y ventanas. las paredes están llenas de fotografías familiares.

