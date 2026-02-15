Hermano de Gomita critica su nuevo look pero ella se defiende

Gomita tiene un proyecto a largo plazo con su apariencia.

La influencer y creadora de contenido asombró al reaparecer, luego de una crisis de salud que la tuvo, según dijo ella misma, al borde de la muerte con un look totalmente nuevo.

Gomita también está estrenando un podcast que comparte con su hermano Freddy Ordaz, en el que junto con algún invitado, recuerdan anécdotas o revelan proyectos personales en tono de humor.

Por ejemplo, recordó que mientras estuvo en La Casa de los Famosos se convirtió en un “meme nacional” por las caras que hacía cuando recién se levantaba.

"¡Qué orgullo! Yo sí quería convertirme en un meme nacional”, dice Gomita, quien participó en la edición de 2024.

¿Qué dijo Freddy Ordaz sobre la nueva apariencia de Gomita?

Ahora, por cierto, luce completamente diferente a la imagen que la hicieron tendencia en ese reality show.

Al hablar al respecto, su hermano Freddy Ordaz no pudo evitar hacer un comentario sarcástico.

“La Goma se parece a la fresa de Boing”.

Freddy bromeó con Gomita Instagram

Freddy se refirió a la figura publicitaria con la que esta marca de jugos promociona el sabor fresa, y que forma parte de algo que se llama “frutas kamikaze”.

La relación entre Freddy y Gomita es de absoluta camaradería y colaboración. las bromas entre ellos es parte del contenido que comparte en redes sociales y así fue en esta ocasión en la que él hizo este comentario.

Gomita reveló, incluso, que desde los 18 años se puso extensiones de cabello y no se las había quitado hasta ahora.

“Quiero grabar el proceso de este año para ver cuanto crece mi cabello”.

Respecto a la broma de su hermano, Gomita contestó: