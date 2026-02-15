Suscríbete
“El humor para mí no es irrespetuoso, es irreverente”, Nora Velázquez

La actriz tiene presentación en Ciudad Satélite.

Febrero 15, 2026 
Grisel Vaca
FOTO-tvyn-R.psd.png

Nora Velázquez

El emblemático y querido personaje de “Chabelita” llegará por primera vez a los escenarios de Ciudad Satélite de la mano de la actriz y comediante Nora Velázquez. La cita será el próximo 15 de febrero en el Teatro Torres de Satélite, donde el público podrá revivir el clásico y famosísimo “¡Ay, padreee!” que ha arrancado carcajadas a generaciones enteras.

En una única función programada para las 18:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo íntimo, fresco y lleno de humor. Durante la presentación, Velázquez no solo dará vida a la irreverente “Chabelita”, sino que también interpretará a otros tres personajes que forman parte de su exitosa carrera cómica.

En entrevista para TVyNovelas, la comediante compartió detalles sobre el show: “Es una forma de darle las gracias al público por todos estos años que me han permitido estar. Durante el show hago cuatro personajes: uno que habla de mí, de mis obsesiones, una solterona que no se casa con nada; el otro es una portera chismosa —y es que a todos nos gusta el chisme—; otro personaje es el de una payasita que trabaja en los cruceros, el cual me permitió dedicarme a la comedia la mayor parte de mi carrera, y finalmente cierro con Chabela, un personaje creado por Alejandro Licona. A Chabela la amo, aunque sea pecadora”.

“Yo crecí en un internado de monjas”

“Chabelita” se ha consolidado como un referente del humor en México gracias a su estilo directo, pícaro y honesto, que conecta con el público a través de la autenticidad y el desparpajo. Sobre la delgada línea entre el respeto y la irreverencia en su comedia, Nora Velázquez fue clara: “El humor para mí no es irrespetuoso, es irreverente”.

El personaje de “La Chabela” surgió hace 30 años y, lejos de perder vigencia, sigue conquistando nuevas audiencias. Curiosamente, la actriz reveló que su conexión con el personaje va más allá de la actuación, pues su propia historia de vida está marcada por la religiosidad: “Han de saber que yo crecí en un internado de monjas, estuve 11 años interna con monjas, entonces la religión corre por mis venas, yo soy más Chabela que Chabela”.

Nora Velázquez
Grisel Vaca
