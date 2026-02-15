Majo Aguilar publica foto con su novio misterioso y sus fans aseguran que ya saben quién es

Hace dos meses que Majo Aguilar se dio otra oportunidad para tener una relación romántica.

Tras su separación de Gil Cerezo, quien tuvo un largo noviazgo que parecía sólido, la cantante se había mantenido hermética respecto a lo que pasaba en su corazón.

Pero desde enero de este año comenzó a subir fotografías con un hombre que, confirmaría ella misma, es su nuevo novio.

Sin embargo, decidió también mantenerlo en secreto... o mejor dicho, como un misterio sin resolver.

En las fotos siempre aparece con el rostro recortado o escondido detrás de algún otro elemento: una gorra, la cabellera de Majo, una palmera.

Este Día del Amor no fue la excepción y demostrando que están viviendo la etapa del amor incondicional, publicaron otra foto en la cuenta de Instagram de Majo.

Y como siempre, la cara del enamorado novio no se ve, puesto que trae gorra tiene la cabeza inclinada para darle un beso en el cuello a la cantante.

Sin embargo, una de sus seguidores en Instagram está segura de haber resuelto el misterio:

“Con el Diego Bacter”, escribió en el perfil de Majo.

¿Quién es Diego Bacter, el supuesto nuevo novio de Majo Aguilar?

El mensaje fue secundado por otro seguidor que también está convencido de que el novio de Aguilar es este músico, productor y filósofo que tiene un proyecto ontológico de hacer música con un sentido paradigmático.

Por lo menos así lo explica él en su perfil de Instagram, donde constantemente tiene discusiones con otros músicos y productores. Por ejemplo, al confrontar a alguien que lo acusó de plagio, hizo una disertación acerca de su carrera como músico.

“En ese tiempo todo sucedió muy rápido con el éxito de Espiral en la CDMX y nos atropelló la demanda y el morbo acerca de la banda. De pronto nos surgió la prisa de mandar a imprimir nuestras canciones en un disco. Pero en ese entonces las tiendas de discos tenían ciertos requisitos para que un disco pudiese ser candidato a la distribución en tiendas, entre ellos la distinción entre un Demo y un EP que básicamente se basaba en el número de tracks que incluía el disco. 5 tracks se consideraba un Demo y a partir de 7 tracks se consideraba un EP y de esta forma ya siendo tomado como un EP ya podía ser distribuido en tiendas a través de las distribuidoras de la época. Como dato curioso Zoé en esa época (enero 2005) nos invitó a abrirles un show en el Hard Rock Live, cuando aún existía en la av Reforma”.

Hasta ahora, Majo no ha confirmado que en efecto sea él su novio. Bacter, por su parte, tiene poca actividad en us perfil de Instagram y su última publicación es de diciembre de 2025.

