“Cambió mi amistad por dinero": Los Bezares acusan a René Strickler

La guerra está declarada entre los Bezares y los Strickler.

Mario y Brenda se han convertido en los líderes del llamado Team Pueblo dentro del reality show "¿Apostarías por mí?”.

René y Rubí son, por su parte, líderes del llamado Team Rebelión.

En los primeros días dentro de la villa, Mario y René se hicieron amigos y hasta armaron una estrategia para mantener a salvo a ciertas parejas y no nominarlas.

Pero cuando René se negó a nominar a parejas con las que desarrolló empatía, Mario lo acusó de traición.

Strickler se ha defendido con el argumento de que cuando Mayito le pedía nominar a alguien, siempre era del equipo contrario y nunca del Team Pueblo.

Las acusaciones subieron de tono esta semana cuando Brenda Bezares lloró frente a ellos durante la nominación Cara a Cara.

“Me duele, duele más cuando viene de alguien a quien quieres”.

El enfrentamiento de Mario y René

Este viernes, el enfrentamiento siguió durante el desayuno, cuando René intentó resolver lo que llama “un malentendido”.

“Yo te sigo queriendo, mi intención no es pelear contigo”.

Mario, sin embargo, insistió en que la relación está fracturada.

Minutos más tarde, Brenda Bezares lanzó un comentario lapidario.

“Ojalá que lo que están haciendo valga la pena. Que cambiaron la amistad por dinero”.

Brenda se refiere al hecho de que en una de las dinámicas, se propuso a los participantes entrar a una subasta para cambiar dinero por votos durante las nominaciones. Strickler fue uno de los que, efectivamente, prefirió el dinero a comprar votos.