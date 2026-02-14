Suscríbete
Famosos

“Cambió mi amistad por dinero": Los Bezares acusan a René Strickler

“Yo los sigo queriendo”, insiste René

Febrero 14, 2026 • 
Alejandro Flores
brenda bezares renestrcikler.jpg

Los Bezares y los Strickler discute casi diario

ViX

La guerra está declarada entre los Bezares y los Strickler.

Mario y Brenda se han convertido en los líderes del llamado Team Pueblo dentro del reality show "¿Apostarías por mí?”.
René y Rubí son, por su parte, líderes del llamado Team Rebelión.
En los primeros días dentro de la villa, Mario y René se hicieron amigos y hasta armaron una estrategia para mantener a salvo a ciertas parejas y no nominarlas.
Pero cuando René se negó a nominar a parejas con las que desarrolló empatía, Mario lo acusó de traición.
Strickler se ha defendido con el argumento de que cuando Mayito le pedía nominar a alguien, siempre era del equipo contrario y nunca del Team Pueblo.
Las acusaciones subieron de tono esta semana cuando Brenda Bezares lloró frente a ellos durante la nominación Cara a Cara.
“Me duele, duele más cuando viene de alguien a quien quieres”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

brenda bezares (2).jpg
Famosos
Brenda Bezares llora en vivo, le reclama a René Strickler y se enoja con Adrián Di Monte
Los Bezares están nominado en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

El enfrentamiento de Mario y René

Este viernes, el enfrentamiento siguió durante el desayuno, cuando René intentó resolver lo que llama “un malentendido”.
“Yo te sigo queriendo, mi intención no es pelear contigo”.
Mario, sin embargo, insistió en que la relación está fracturada.

Minutos más tarde, Brenda Bezares lanzó un comentario lapidario.
“Ojalá que lo que están haciendo valga la pena. Que cambiaron la amistad por dinero”.

Brenda se refiere al hecho de que en una de las dinámicas, se propuso a los participantes entrar a una subasta para cambiar dinero por votos durante las nominaciones. Strickler fue uno de los que, efectivamente, prefirió el dinero a comprar votos.

René Strickler
 ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mra escalante odña lucha.jpg
Famosos
Tras un mes de luto, Mara Escalante regresa a la televisión: “Desde donde está, le da mucha alegría”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade reflexiona sobre qué le gustaría hacer antes de MORIR por su enfermedad sin cura
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa-Juan-Gabriel.jpg
Famosos
Perseguían a Martha Figueroa mientras INVESTIGABA si Juan Gabriel estaba vivo... ¡y esto la detuvo!
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi-Pedro-Moctezuma.jpg
Famosos
Pedro Moctezuma, novio de Claudia Lizaldi, termina en un chat para buscar pareja “POR ERROR”
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Doménica-Montero.jpg
Telenovelas
Actrices de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real y casi NADIE lo sabía
El melodrama que está apunto de transmitir su capítulo final, guardó el que sería un secreto para muchos televidentes.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Apio-La-Josa.jpg
Famosos
‘El Apio’ y ‘La Josa’ reviven cuando eran NOVIOS y cómo ella se dio cuenta que él era gay: “éramos lesbianas”
En una nueva entrega de su podcast ‘Pipiris Nights’, el cantante le preguntó abiertamente a su excompañera de ‘Kabah’ cómo se dio cuenta de sus preferencias.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caso-Jeremy.jpg
Viral
Caso Jeremy: adolescente APUÑALADO en secundaria de Tláhuac tiene daño en hígado y pulmones
La familia del estudiante está pidiendo donadores de sangre tipo A positivo para el menor.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval.jpg
Famosos
Consuelo Duval se culpa de sus FRACASOS amorosos: “Fui muy tóxica, rayé en la celotipia”
La comediante admitió que sus comportamientos la llevaron a cometer muchos errores.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez