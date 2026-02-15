Suscríbete
Famosos

Angelique Boyer publica fotos inéditas con Sebastián Rulli por Día del Amor: “Parece perfecto pero no lo es”

La actriz publicó un poema en el que explica por qué ama a Rulli

Febrero 14, 2026 • 
Alejandro Flores
sebatstian rulli y angeliqueboyer.jpg

Boyer y Ruli celebran 11 años de amor

Instagram

“Él es casa cuando viajo, / es fuego cuando me enfrío / y carcajada cuando la vida se pone dramática”, publicó Angelique Boyer en un poético mensaje dedicado a Sebastian Rulli, su pareja por más de una década.

Junto con el poema, Boyer compartió fotos de su historia de amor, sobre todo de momentos en los que han compartido viajes juntos por diferentes países, incluyendo México.
Se les ve, por ejemplo, dándose un beso frente al Arco del Triunfo en París y saludando al pie de la pirámide de Chichen Itzá.
El poema comienza así:
Él es... mi plan favorito sin plan.
Mi paz cuando todo hace ruido.
Es brújula cuando me pierdo,
es casa cuando viajo,
es fuego cuando me enfrío
y carcajada cuando la vida se pone dramática.

Las fotos del amor

Y las primeras fotos que comparte Angelique son de Sebastián Rulli mostrando el buen físico que siempre lo ha caracterizado.
A veces sentado en una playa de arena blanca y en posición de meditación o en medio de un balneario, Rulli luce siempre sonriente.
Parece pero no es perfecto…..
Es mejor:
es real.

sebatstian rulli y angeliqueboyer (1).jpg

Las fotos más románticas

Instagram

TE RECOMENDAMOS: Fiesta de "¿Apostarías por mí?” casi termina en golpes: “Yo sí le rompo la...”
El actor respondió al mensaje con un mensaje mucho menos corto pero igual de emocionado.

"¡¡Qué hermosoooooo post!! Tú eres mi Valentine para el resto de mi vida. Te amooooo”

Algunas otras fotografías muestran a la pareja en situaciones divertidas, haciendo gestos con filtros o simplemente posando para mostrar su amor.

También lee:
Iván Amozurrutia.jpg
Series y Cine
4 series de Netflix donde actúa Iván Amozurrutia, el actor que deslumbra en ‘El niñero’
Diciembre 30, 2023
 · 
Iván Reyes
Betty la fea.jpg
Series y Cine
Betty, la Fea regresa a la televisión abierta: dónde y a qué hora verla
Diciembre 30, 2023
 · 
Iván Reyes

El poema de Boyer (escrito con métrica y sintaxis impecable) termina con un arrebato de romanticismo.
Y yo…
yo lo elijo entre risas, locura y complicidad el
es mi manera favorita de celebrar la vida.
Amo
al hombre que es… mi mejor historia
Te amooooooooo Sebastián Rulli.

NO TE VAYAS SIN LEER: Meten a Lupillo Rivera en "¿Apostarías por mí?” pero le advierten: “No sabes en la que te metes”
La actriz, que actualmente está en pantalla con la telenovela “Doménica Montero”, cierra el mensaje con una alusión a la memoria fotográfica que han construido en 11 años de relación.

“Qué belleza ver todas nuestras fotos”

angelique boyer sebastián rulli
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mr doctor.jpg
Famosos
Mr. Doctor revela que fue víctima de fraude: “Ni siquiera mi pareja sabía cuánto dinero me robaron”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis miguel juan gabriel.jpg
Famosos
Juan Gabriel se llevó a la tumba un rencor contra Luis Miguel; Pedro Torres lo iba a revelar en sus memorias
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
mra escalante odña lucha.jpg
Famosos
Tras un mes de luto, Mara Escalante regresa a la televisión: “Desde donde está, le da mucha alegría”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Doménica-Montero.jpg
Telenovelas
Actrices de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real y casi NADIE lo sabía
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sturla atleta infiel.jpg
Viral
Atleta infiel gana medalla en las Olimpiadas y usa el premio para pedir perdón a su novia; ella responde
Sturla Holm Lægreid fue infiel hace tres semanas y lo confesó hace una semana. Ahora se arrepiente
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade reflexiona sobre qué le gustaría hacer antes de MORIR por su enfermedad sin cura
Ante su lucha contra la esclerosis, la conductora revela qué planes tiene en mente antes de partir.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa-Juan-Gabriel.jpg
Famosos
Perseguían a Martha Figueroa mientras INVESTIGABA si Juan Gabriel estaba vivo... ¡y esto la detuvo!
La periodista contó qué fue la que la frenó en su búsqueda de ‘El Divo de Juárez’.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi-Pedro-Moctezuma.jpg
Famosos
Pedro Moctezuma, novio de Claudia Lizaldi, termina en un chat para buscar pareja “POR ERROR”
La conductora explicó que su pareja fue agregado a un grupo de solteros, sin embargo, asegura que abandonó el chat de inmediato.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez