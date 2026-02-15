Angelique Boyer publica fotos inéditas con Sebastián Rulli por Día del Amor: “Parece perfecto pero no lo es”

“Él es casa cuando viajo, / es fuego cuando me enfrío / y carcajada cuando la vida se pone dramática”, publicó Angelique Boyer en un poético mensaje dedicado a Sebastian Rulli, su pareja por más de una década.

Junto con el poema, Boyer compartió fotos de su historia de amor, sobre todo de momentos en los que han compartido viajes juntos por diferentes países, incluyendo México.

Se les ve, por ejemplo, dándose un beso frente al Arco del Triunfo en París y saludando al pie de la pirámide de Chichen Itzá.

El poema comienza así:

Él es... mi plan favorito sin plan.

Mi paz cuando todo hace ruido.

Es brújula cuando me pierdo,

es casa cuando viajo,

es fuego cuando me enfrío

y carcajada cuando la vida se pone dramática.

Las fotos del amor

Y las primeras fotos que comparte Angelique son de Sebastián Rulli mostrando el buen físico que siempre lo ha caracterizado.

A veces sentado en una playa de arena blanca y en posición de meditación o en medio de un balneario, Rulli luce siempre sonriente.

Parece pero no es perfecto…..

Es mejor:

es real.

Las fotos más románticas Instagram

TE RECOMENDAMOS: Fiesta de "¿Apostarías por mí?” casi termina en golpes: “Yo sí le rompo la...”

El actor respondió al mensaje con un mensaje mucho menos corto pero igual de emocionado.

"¡¡Qué hermosoooooo post!! Tú eres mi Valentine para el resto de mi vida. Te amooooo”

Algunas otras fotografías muestran a la pareja en situaciones divertidas, haciendo gestos con filtros o simplemente posando para mostrar su amor.

El poema de Boyer (escrito con métrica y sintaxis impecable) termina con un arrebato de romanticismo.

Y yo…

yo lo elijo entre risas, locura y complicidad el

es mi manera favorita de celebrar la vida.

Amo

al hombre que es… mi mejor historia

Te amooooooooo Sebastián Rulli.

NO TE VAYAS SIN LEER: Meten a Lupillo Rivera en "¿Apostarías por mí?” pero le advierten: “No sabes en la que te metes”

La actriz, que actualmente está en pantalla con la telenovela “Doménica Montero”, cierra el mensaje con una alusión a la memoria fotográfica que han construido en 11 años de relación.