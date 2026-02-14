Emiliano Aguilar acusa a su familia de vetarlo en La Casa de los Famosos: “Me corrieron”

“Llámenme loco”, dice Emiliano Aguilar, sabedor de que sus palabras son difíciles de comprobar.

El rapero señala nuevamente a su papá Pepe Aguilar y a su familia de obstaculizar su carrera.

Ya lo había hecho cuando se presentó a los Premios Billboard, en los que supuestamente era un artista invitado pero resultó que ya estando en la ceremonia solamente le dieron un asiento como público... o ni siquiera un asiento, denunció.

“Me tuvieron ahí en las escaleras”, reclamó aquel día.

Semanas más tarde, Emiliano aseguró tener pruebas de que todo había sido una trampa de su papa Pepe Aguilar para ridiculizarlo.

“Ya me dijeron todo lo que pasó, ya me contaron quién fue la persona por la que me pasó todo eso de los Billboard: ¡Fuiste tú, ‘apá!”.

El rapero asegura que ha hablado con personas que le contaron cómo se organizó el plan para hacerle pasar ese mal rato. Acusa a su papá Pepe Aguilar, con quien tiene una mala relación desde hace muchos años.

Lo corren de La Casa de los Famosos

Ahora, Emiliano publicó un video en su cuenta de Instagram en el que señala que ya había firmado contrato con Telemundo para estar en La Casa de los Famosos de este 2026, que está a punto de comenzar, y en la cual se ha anunciado a Kunno como uno de los participantes.

“Ya estaba adentro, tengo los papeles que ya había firmado. Ya había hecho exámenes sicológicos. Y de la nada, un día, Telemundo me corren. Ni me dijeron nada, me tuve que enterar por otro lado”.

Emiliano asegura que la entrada de Kunno no es coincidencia, sino que eso explica por qué lo corrieron.

“Ahora todo tiene sentido, fue Kunno... pues es el mejor amigo de mi familia. Y mi familia está muy conectada con los medios":

El rapero lamenta que lo hayan corrido pues asegura que le hubiera dado vida a la casa.

“Imagínense yo en Casa de los Famosos: la mejor temporada que hayan visto”