Suscríbete
Famosos

Emiliano Aguilar ya sabe quién organizó la gatada que le hicieron los Billboard: "¡Fuiste tu, papá!”

El rapero se sintió humillado por el trato que le dieron en la ceremonia de los Billboard Latinos

October 27, 2025 • 
Alejandro Flores
emiliano aguilarpepe aguilar.jpg

Emiliano le lanza duro mensaje a su papá

Instagram

“Ahora sí nos vamos ir recio”, dice Emiliano Aguilar en el video que publicó en su cuenta de Instagram en el que cuenta lo que sabe hasta ahora de lo que sucedió en los Billboard Latinos.

Hace una semana, Emiliano estaba muy emocionado porque fue invitado a la ceremonia de premiación. esa alegría se fue al hoyo cuando, asegura, se dio cuenta de que lo invitaron para maltratarlo.

“Ni me tenían un lugar, me dejaron en las escaleras”, acusó el rapero.

Decidió entonces salirse de la ceremonia y una vez afuera publicó un video en el que despotricó contra los organizadores de los premios y la industria de la música.

¿Cuáles son las pruebas de Emiliano contra Pepe Aguilar?

Ahora, a cuatro días de la ceremonia, dice que ya tiene las pruebas para decir quién fue el culpable de ese maltrato.

“Ya me dijeron todo lo que pasó, ya me contaron quién fue la persona por la que me pasó todo eso de los Billboard: ¡Fuiste tú, ‘apá!”.

El rapero asegura que ha hablado con personas que le contaron cómo se organizó el plan para hacerle pasar ese mal rato. Acusa a su papá Pepe Aguilar, con quien tiene una mala relación desde hace muchos años.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
October 26, 2025

En este 2025, padre e hijo han cruzado mensajes duros, burlas y hasta memes ofensivos. Ahora Emiliano dice que tiene las pruebas para acusarlo.

“Tú ni fuiste al evento y fue tu culpa que me trataran así porque fue tu palabra; tú y la otra persona que le dicen la Loba”.

El duro mensaje de Emiliano para su papá Pepe Aguilar

Emiliano también tiene un pleito en contra de sus medios hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar, además de Christian Nodal, con quien se ha acusado mutuamente de manipulador y mentiroso.
pero sin duda su mayor enojo es contra Pepe Aguilar, a quien ya había señalado por supuestamente obstaculizar su carrera.

“No entiendo cómo puedes hacerle eso a tu hijo, la neta; con todo el respeto que no te mereces: te pasaste de lanza”.

Finalmente, retó a su medio hermano Leonardo Aguilar a lanzar un comunicado ya que él es el integrante de la familia que más habla públicamente sobre su mala relación.

Emiliano Aguilar PEPE AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cazzu (1).jpg
Famosos
Cazzu ya se fue de México y Nodal no vio a su hija: “Fue por culpa de su equipo”
October 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
alicia bonet.jpg
Famosos
Alicia Bonet: la tragedia detrás de sus tórridos matrimonios con Juan Ferrara y Claudio Brook
October 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
mar-rendon-lola-cortes--.jpg
Famosos
Mar Rendón estrenó “Pero No Tanto": ¿Qué recuerda de ‘La Academia’ y Lola Cortés?
October 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alicia-bonet--.jpg
Famosos
Luto por Alicia Bonet: Murió la actriz del cine mexicano que brilló en ‘Rubí’ y “Hasta el viento tiene miedo”
October 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
soy frankelda (2).jpg
Series y Cine
¿Quién está detrás de “Soy Frankelda”, primera película mexicana de stop motion y que agotó la taquilla?
Alabada por Guillermo del Toro, la cinta se estrenó este fin de semana. Estas son las funciones que aún tienen disponibilidad
October 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
lis-vega-reality--.jpg
Famosos
El pasado de Lis Vega en Big Brother: se enamoró pero la rechazaron en el día 11
La cantante, bailarina y actriz estuvo en el reality show en 2005. Sasha Sókol ganó esa edición
October 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloria trevi.jpg
Famosos
Gloria Trevi no puede cambiar su biografía en Siri ni Wikipedia: “Dice pura porquería”
En el documental “Sin Filtro”, la cantante revela el misterio detrás de su perfil en ambas plataformas
October 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
leticia de nigfris aldodenigirs.jpg
Famosos
Doña Alegría confiesa cuánto dinero le agarró a Aldo de Nigris: “Me vale lo que digan”
La abuelita del ganador de La Casa de los Famosos contó también a dónde fue a parar ese dinero que le agarró a Aldo
October 25, 2025
 · 
Alejandro Flores