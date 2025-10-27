Emiliano Aguilar ya sabe quién organizó la gatada que le hicieron los Billboard: "¡Fuiste tu, papá!”

“Ahora sí nos vamos ir recio”, dice Emiliano Aguilar en el video que publicó en su cuenta de Instagram en el que cuenta lo que sabe hasta ahora de lo que sucedió en los Billboard Latinos.

Hace una semana, Emiliano estaba muy emocionado porque fue invitado a la ceremonia de premiación. esa alegría se fue al hoyo cuando, asegura, se dio cuenta de que lo invitaron para maltratarlo.

“Ni me tenían un lugar, me dejaron en las escaleras”, acusó el rapero.

Decidió entonces salirse de la ceremonia y una vez afuera publicó un video en el que despotricó contra los organizadores de los premios y la industria de la música.

¿Cuáles son las pruebas de Emiliano contra Pepe Aguilar?

Ahora, a cuatro días de la ceremonia, dice que ya tiene las pruebas para decir quién fue el culpable de ese maltrato.

“Ya me dijeron todo lo que pasó, ya me contaron quién fue la persona por la que me pasó todo eso de los Billboard: ¡Fuiste tú, ‘apá!”.

El rapero asegura que ha hablado con personas que le contaron cómo se organizó el plan para hacerle pasar ese mal rato. Acusa a su papá Pepe Aguilar, con quien tiene una mala relación desde hace muchos años.

En este 2025, padre e hijo han cruzado mensajes duros, burlas y hasta memes ofensivos. Ahora Emiliano dice que tiene las pruebas para acusarlo.

“Tú ni fuiste al evento y fue tu culpa que me trataran así porque fue tu palabra; tú y la otra persona que le dicen la Loba”.

El duro mensaje de Emiliano para su papá Pepe Aguilar

Emiliano también tiene un pleito en contra de sus medios hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar, además de Christian Nodal, con quien se ha acusado mutuamente de manipulador y mentiroso.

pero sin duda su mayor enojo es contra Pepe Aguilar, a quien ya había señalado por supuestamente obstaculizar su carrera.

“No entiendo cómo puedes hacerle eso a tu hijo, la neta; con todo el respeto que no te mereces: te pasaste de lanza”.

Finalmente, retó a su medio hermano Leonardo Aguilar a lanzar un comunicado ya que él es el integrante de la familia que más habla públicamente sobre su mala relación.