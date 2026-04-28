Ellos son los “chacales tapatíos” de 5PK2, la nueva boy band de reguetón mexa

Con una combinación de música, baile y seducción, 5PK2 deja claro que su intención no es solo conquistar escenarios, sino también romper esquemas... y hacer pecar a más de uno en el proceso.

La agrupación, originaria de Guadalajara, apuesta por el reguetón mexa como bandera, pero con un sello distintivo que los coloca como una de las primeras boy bands dentro del género.

Álex, quien dentro del concepto representa la lujuria, no oculta su entusiasmo ante la respuesta que han recibido en sus primeras presentaciones. “Esto apenas comienza, pero la gente nos ha recibido increíble. Somos cinco chavos tapatíos, jóvenes, atléticos, tatuados, que estamos trabajando el reguetón mexa con una propuesta diferente”, comparte.

El proyecto, asegura Oscar, no nació de la noche a la mañana. Su experiencia previa en el escenario, donde ya exploraban el baile y la sensualidad, fue clave para dar el salto a la música. “Ya dábamos show, había baile y mucha energía, pero ahora decidimos entrarle de lleno a la música. Se dio la oportunidad y la vamos a aprovechar, porque tenemos mucha hambre de crecer y de que la gente conecte con nosotros”, explica.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención son sus letras, cargadas de provocación y deseo. Sin temor a la polémica, 5PK2 reconoce que su propuesta no es para todos.

“Nuestras canciones representan todos los pecados al mismo tiempo. Son intensas, no aptas para personas sensibles, pero tienen emoción, pasión y reflejan un género que está creciendo muchísimo”, asegura.

La agrupación tiene claro que su imagen y estilo pueden generar todo tipo de reacciones, incluyendo propuestas fuera de lo convencional. Sin embargo, subrayan su profesionalismo ante cualquier situación. “Ya estamos acostumbrados a ese tipo de comentarios. Siempre respetamos a nuestro público y sabemos hasta dónde llegar. Mostramos mucha piel, sí, pero todo es parte del show y la gente lo disfruta”, concluyen.