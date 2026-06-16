Eli Rey habla de su exsuegra Maribel Guardia y dice: “Julián Figueroa me habló de la posibilidad de casarnos”

La carrera de Eli Rey atraviesa uno de sus momentos más emocionantes. La cantante, compositora y actriz acaba de integrarse a Bandoleras, la agrupación femenina que ha conquistado al público con su propuesta musical y escénica. Para la artista originaria de San Luis Potosí, esta oportunidad representa el resultado de años de trabajo, perseverancia y una trayectoria construida a base de esfuerzo.

Sin embargo, más allá de esta nueva etapa profesional, el nombre de Eli Rey también está ligado a una historia personal que pocos conocen. Durante sus años de formación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa mantuvo una relación sentimental con Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. A tres años de su fallecimiento, la cantante recuerda con cariño al joven compositor, con quien tuvo un noviazgo.

Tu llegada a Bandoleras ha llamado mucho la atención, ¿cómo se dio esta oportunidad?

Acabo de integrarme y estoy muy emocionada porque es un grupo lleno de talento y muy querido por el público. Todo comenzó cuando Rubén Rojas (productor y mánager de Bandoleras) empezó a seguirme en Instagram. Yo ya había manifestado en alguna ocasión mi deseo de tener una oportunidad dentro del grupo. Además, conozco a Maribel Guardia desde hace muchos años y ella, muy amablemente, habló bien de mí. Cuando una de las integrantes salió del proyecto se abrió una vacante y surgió la posibilidad de que yo entrara. Maribel le comentó a Rubén que yo cantaba y que tenía experiencia.

¿Qué estabas haciendo antes de unirte al grupo?

Estaba trabajando en una cadena de establecimientos llamada Despecho, que ya cuenta con varias sucursales en diferentes estados de la República. Paralelamente seguía desarrollando mi carrera como cantante y compositora. Invertía tiempo y recursos en lanzar nuevas canciones, prepararme constantemente y mantenerme vigente, porque este es un medio que exige renovación continua.

¿Cómo va tu adaptación al grupo?

Mi debut oficial será el próximo 18 de junio. Actualmente estamos grabando voces, ensayando y trabajando intensamente. Las demás integrantes ya tienen dominadas las coreografías y el repertorio, así que yo estoy poniéndome al día.

Tu relación con Maribel Guardia viene de muchos años atrás. ¿Desde cuándo se conocen?

La conozco desde que tenía alrededor de 19 años. Su hijo Julián estudiaba conmigo en el CEA y fue ahí donde comenzamos a convivir. Ya tenemos más de una década de conocernos.

¿Fue durante esa época cuando te convertiste en novia de Julián?

Sí. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvimos juntos, pero sí fue una relación que duró varios meses. Éramos jóvenes y, como suele pasar a esa edad, terminábamos y regresábamos constantemente. Con el tiempo cada uno tomó su propio camino. Él siguió con sus proyectos y después tuvo una relación formal, mientras yo continué enfocada en mis estudios. Eventualmente dejamos atrás la relación sentimental y nos convertimos en buenos amigos.

¿Cuál fue la razón definitiva de la ruptura?

Simplemente estábamos en etapas distintas de la vida. Yo estaba completamente enfocada en terminar mi preparación artística. Vine desde San Luis Potosí a la Ciudad de México para perseguir un sueño. Incluso tuve que regresar temporalmente a mi ciudad por cuestiones familiares y después volver a hacer casting para entrar nuevamente al CEA. Eso me obligó a repetir un año completo. Cuando finalmente me gradué, en 2018, seguí tocando puertas. Canté en bodas, piano bars, centros nocturnos y todo tipo de eventos. Trabajo en este medio desde los 15 años y ha sido un camino complicado, por eso cuando llegó la oportunidad de integrarme a Bandoleras no lo pensé dos veces.

¿Cómo recuerdas a Julián durante aquellos años?

Lo recuerdo como una persona muy inteligente y extremadamente talentosa. Componía de una manera impresionante. Creo que gran parte de lo que nos unió fue precisamente la admiración mutua por la música. Después de terminar nuestra relación seguimos siendo amigos. Siempre mantuvimos una comunicación cordial. En ocasiones hacíamos bohemias, cantábamos juntos y él me compartía sus composiciones. Siempre lo vi luchando por sus sueños, incluso tuvimos la oportunidad de coincidir profesionalmente en la telenovela Mi camino es amarte, producida por Nicandro Díaz. Fuimos novios, compañeros del CEA, amigos y después compañeros de trabajo.

¿Cuándo fue la última vez que hablaron?

La última comunicación que recuerdo fue poco antes de su fallecimiento, en 2023. Me escribió para contarme que estaba trabajando intensamente en sus composiciones y buscando que otros artistas grabaran algunas de sus canciones, era su sueño. También me comentó que estaba muy entusiasmado con los proyectos que tenía para impulsar su carrera musical.

¿Estabas enterada de las adicciones que enfrentaba?

Realmente, no. Hubo etapas en las que nos distanciamos porque cada quien estaba concentrado en su propia vida. Él formó su familia y yo también seguí adelante con mis responsabilidades. Tengo un hijo que es mi principal motivación, así que ambos estábamos enfocados en nuestros respectivos caminos.

¿Llegaste a tener algún roce con Imelda Garza Tuñón?

No. Después de que Julián y yo terminamos nuestra relación, cada quien siguió adelante. En algunas ocasiones llegué a encontrarlos en Televisa, pero siempre me mantuve distante. O sea, sí la conozco, pero nunca hubo comunicación. Nunca tuve ningún roce con ella ni hubo conflictos de ningún tipo.

¿Julián llegó a comentarte si existían celos por la amistad que ustedes conservaban?

Sí, en alguna ocasión me comentó que no le agradaba demasiado que siguiéramos en contacto. Sin embargo, nosotros mantuvimos una amistad respetuosa durante muchos años.

¿Llegaste a convivir en casa de Julián y con Maribel?

Sí, varias veces. Maribel siempre fue muy amable conmigo. No tengo absolutamente nada negativo que decir de ella. Es una mujer a la que admiro profundamente por su carrera, disciplina y calidad humana. Cada vez que coincidíamos me hacía sentir bienvenida y siempre me trató con mucho cariño.

¿Alguna vez hablaron de matrimonio o de formar una familia juntos?

“Sí, en algún momento Julián me habló de la posibilidad de casarnos. Pero yo tenía apenas 19 o 20 años y estaba totalmente enfocada en construir mi carrera. Mi prioridad era graduarme, desarrollarme profesionalmente y cumplir los objetivos que me habían traído a la Ciudad de México. En aquel momento no me sentía preparada para dar un paso así”.

Su muerte impactó a mucha gente. ¿Cómo viviste esa noticia?

Fue un verdadero shock. Al principio cuesta trabajo aceptar una noticia así, especialmente cuando se trata de una persona tan joven y con tanto futuro por delante. Julián tenía muchísimo talento y todavía muchas cosas que ofrecer como compositor y cantante. Para mí fue especialmente difícil porque ocupó distintos lugares importantes en mi vida: fue mi novio, mi amigo, mi compañero de escuela y mi compañero de trabajo. Siempre fue muy bueno conmigo y guardo recuerdos muy valiosos de nuestras conversaciones y de todo lo que compartimos.

¿Después de estos años, como prefieres recordarlo?

Lo recuerdo por la gran persona que era: amable, inteligente, sensible y muy talentosa. Le encantaba leer, escribir canciones y compartir ideas. También lo recuerdo a través de algunas composiciones que me dedicó y de los momentos musicales que vivimos juntos.

¿Era un hombre romántico?

Sí, bastante. Cuando estudiábamos en el CEA tenía detalles muy bonitos. Recuerdo que a veces escribía mensajes o cartas en mis cuadernos. Yo llegaba a casa, abría la libreta y encontraba lo que me había escrito. Era una persona muy romántica y detallista.