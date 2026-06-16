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Eli Rey
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Eli Rey habla de su exsuegra Maribel Guardia y dice: “Julián Figueroa me habló de la posibilidad de casarnos”
La nueva integrante de Bandoleras comparte los recuerdos que conserva del fallecido hijo de Joan Sebastian, con quien mantuvo una relación sentimental.
Junio 16, 2026
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Nayib Canaán