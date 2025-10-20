Suscríbete
Famosos

Eleazar Gómez quiere a Doroteo fuera de La Granja pero va y lo abraza cuando se salva

Incluso Adal Ramones hizo notar la contradicción en lo que sucedió cuando Teo regresó a La Granja

October 19, 2025 • 
Alejandro Flores
cesar doroteoeleazargomezlagranja.jpg

César Doroteo se enteró del plan en su contra

Azteca e Instagram/La Granja VIP

Las verdaderas intenciones de Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori quedaron al descubierto cuando Adal Ramones mostró el fragmento de un video.

Los nominados de la primera semana de La Granja VIP eran La Bea, Carolina Ross y César Doroteo. La eliminada fue la cantante Carolina Ross, quien perdió a pesar de que tenía a su favor los votos que Alfedo Adame le heredó desde el viernes.
Resulta que Adame estaba nominado pero el viernes fue salvado por Eleazar Gómez, quien también ejecutó una traición: nominó a Carolina para ocupar el lugar de Adame.
Por eso tenía también los votos que ya llevaba Alfredo. No obstante, Carolina quedó eliminada.

El video revelador de las intenciones de Eleazar Gómez

La primera en salvarse fue César Doroteo, quien fue sometido a una tentación: Adal Ramones le propuso elgir entre tres beneficios: tener contacto con un ser querido del exterior, conocer un publicación que se ha hecho viral o ver un video de algo que sucedió dentro de La Granja.
Doroteo optó por la última opción: “Estoy jugando y ahora lo importante es ganar el juego”, dijo al revelar sus razones para rechazar el contacto con el exterior.

El video que le mostraron fue revelador: una plática entre Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, que sucedió justo el día de las nominaciones y salvación.
Mientras Doroteo estaba sentado entre los nominados, Eleazar Gómez y Mayer Mori hablaron en su contra.

“Pues queremos que se vaya Doroteo”, dijo Eleazar.

“Me urge”, lo apoyó Mayer Mori.

El abrazo de Eleazar Gómez

Con esta información en su memoria, César Doroteo regresó a La Granja donde fue recibido con gritos de alegría por todos los integrantes... sí, incluyendo a Eleazar Gómez.
De hecho, él fue uno de los más entusiastas al acercarse a Doroteo y lo abrazó con hartas ganas. Adal Ramones notó la contradicción.

“César regresa a la Granja con unas acciones que... pues no corresponden con lo que acabamos de ver”.

"

La Granja VIP Eleazar Gómez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
