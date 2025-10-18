Suscríbete
La Granja solapa a Eleazar Gómez aunque el Rey Grupero denunció que hizo trampa

Adal Ramones salió a dar una explicación de por qué Eleazar conservó la salvación

October 17, 2025 • 
Alejandro Flores
eleazar gomez trampa.jpg

El video se hizo viral

Captura Azteca

“Te lo digo con todo respeto”, dijo Adal Ramones al dirigirse a Rey Grupero en el primer segmento de la Gala de Traición de La Granja VIP.

Desde muy temprano, Rey Grupero hizo eco de las denuncias en redes sociales que señalaron que Eleazar Gómez hizo trampa durante el reto del jueves.
Ese reto le permitió a Eleazar dos cosas: primero salvarse de la nominación y segundo, salvar a alguien más y nombrar a otro granjero en su lugar.
Rey Grupero, en un video en sus redes sociales, hizo notar que en el video del reto ganado por Eleazar (y en el que fue derrotada La Bea) se ve claramente que el actor y cantante se cuelga de la valla y despega lo dos pies del piso.
El reto consistía en subir a una pequeña plataforma delimitada por una valla. En el piso, justo frente a la plataforma, estaba un recpetáculo y los granjeros tenían que arrojar algunos objetos desde la valla.

La Bea obviamente quedaba más lejos al colgarse por la valla puesto que es más bajita que Eleazar. Además, todos los granjeros habían entendido que la instrucción implicaba la prohibición de quedar volando por encima de la villa, es decir, despegar los pies de la plataforma.
Eleazar lo hizo, despegó los dos pies y eso le permitió quedar mucho muy cerca del receptáculo y ganó le prueba.
En redes sociales, igual que lo hizo Rey Grupero, se denunció la “trampa”.

¿Por qué “perdonaron” a Eleazar Gómez en la Granja VIP?

Pero en la gala de la noche, Adal Ramones exculpó a Eleazar Gómez.

“Si escuchan mis instrucciones, y lo digo con todo respeto para la gente que hizo el debate en redes sociales, yo nunca dije que no podían separar los pies del suelo: lo que dije es que no se podían colgar”.

@rey.grupero.oficial

En la @La Granja VIP no hay mano negra aquí todo se ve y el público es nuestro 5 crítico #lagranjavip #manonegrano #reygrupero

♬ sonido original - Rey Grupero Oficial

Flor Rubio, que ha sido una entusiasta defensora de Eleazar, estuvo de acuerdo con ello.

“Solo les recuerdo -dijo Adal para cerrar la conversación- que lo que no está prohibido, está permitido”.

Rey Grupero, ante el argumento, se quedó callado.

Eleazar Gómez La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
