En este concierto surgió el supuesto romance de Eduardo Capetillo Jr y Carolina Ross

Eduardo Capetillo Jr se convirtió, sin querer, en la manzana de la polémica entre Carolina Ross y Fabiola Campomanes dentro de La Granja VIP.

Ross reveló un misterio de su pasado amoroso en el que Capetillo Jr es el protagonista ya que asegura que mantuvieron un escarceo romántico durante poco más de un año... al mismo tiempo que el cantante coqueteaba con Campomanes.

Durante una dinámica entre los granjeros del reality show, Ross le reveló a Fabiola lo que les hizo Eduardo.

“O sea, yo cuando los vi (coqueteando), me quedé de: “bestia”. Él y yo... nunca ha pasado nada solo abrazos y ji ji ji ja ja ja ja pero sí le dije: “no andes jugando conmigo padre, si ya tenes a alguien”"

Campomanes negó que hubiera algo romántico entre ella y Capetillo Jr. y de hecho aclaró que en realidad su relación proviene de que es amigo del novio de su hija.

En el caso de Carolina con Eduardo, sin embargo, quedaron grabadas varias pistas de ese coqueteo del que habla la cantante.

El más evidente es un concierto de Ross en el Lunario del Auditorio Nacional, donde presentó su disco “Puñetas mentales”.

¿Qué pasó en el concierto del Lunario con Carolina Ross y Eduardo Capetillo Jr.?

El show fue el 5 de julio de 2024 y para entonces, de acuerdo con Carolina, ya llevaban varios meses coqueteando. Interpretaron a dueto “Rumores”, la canción de Joan Sebastian cuya letra, curiosamente trata de una triángulo amoroso que debe mantenerse en secreto.

“La gente rumora que alguien en el pueblo está estrenando amante”, dice el verso del coro.

En los videos de ese dueto la química entre ambos fue tan evidente que hoy se pueden leer los comentarios de los fans suponiendo que entre ellos hay amor.

Curiosamente, esa misma actitud de coqueteo de Eduardo Capetillo Jr se puede ver en los episodios que compartió con Fabiola Campomanes en MasterChef Celebrity.

Carolina Ross no aclaró si actualmente sigue el coqueteo con el cantante hijo de Biby Gaytán.