Eliminan a María Ovina de ¿Quién es la máscara?; era una de “Las Perdidas” y Carlos Rivera la adivinó

El programa de este 23 de noviembre enfrentó en el primer combate a María Ovina, Capibara y Tropi Coco

Noviembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
maria ovina.jpg

María Ovina

TelevisaUnivision

El séptimo programa de ¿Quién es la máscara? se puso intenso desde el primer combate de la noche.

Los tres participantes fueron Capibara, María Ovina y Tropi Coco. La temática del programa de esta semana fue “la pijamada” por lo que todos los participantes aparecieron como si estuvieran a punto de dormir... y de comenzar una fiesta durante toda la madrugada.
La emisión tuvo además una investigadora sorpresa: Yadhira Carrillo, que actualmente protagoniza “Los hilos del pasado”, se sumó al panel de Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Ana Brenda Contreras.
Carrillo, de hecho, se encargó de uno de los momentos más divertidos de la noche al final de este primer combate: anunciar al personaje salvado por el jurado, lo cual hizo al estilo de una villana de telenovela: con la ceja alzada y el tono de final de viernes.

El primer combate de ¿Quién es la Máscara? este 23 de noviembre?

Capaibara interpretó Besos en guerra y luego leyó una larga carta llena de pistas.

  • Anahí: “Es una persona súper leal y creo que va a ser Poncho Herrera”
  • Ana Brenda: “Muchos creerán que es hermano de Juanpa; yo creo que puede ser Sebastián Zurita”
  • Juanpa Zurita: “Con esas chistosadas que dice yo creo que puede ser José Eduardo Derbez”.
  • Yadhira Carrillo: “Los hilos que tejó Juanpi me súper rayó o sea que yo creo que es José Eduardo Derbez”.
  • Carlos Rivera: “Creo que podría ser Horacio Panchieri”.

María Ovina interpretó un tema de Gloria Trevi y luego de darle un beso a Juanpa Zurita, las votaciones por su identidad quedaron así:

  • Anahí: “Siento una energía muy fuerte y creo que puede ser Karime Pindter”
  • Ana Brenda: “Me hizo recordar a una actriz que me encantaba: puede ser que sea Michelle Vieth”
  • Juanpa Zurita: “Yo creo que puede ser Ludwika Paleta”.
  • Yadhira Carrillo: “Pienso que puede ser Angélica Vale”.
  • Carlos Rivera: “Creo que podría nuestra muy adorada Wendy Guevara”.

Tropicoco cautivó no sólo a Omar Chaparro (con el que coqueteó un rato antes de su actuación) también a Yadhira Carillo que la llenó de elogios al final de su participación.

  • Anahí: “Creo que podría ser Bcky G”
  • Ana Brenda: "¿Tú eres mi paisana? Hay una actriz muy talentosa y me daría mucho orgullo que fuera Paulina Goto”
  • Juanpa Zurita: “Todos podemos decir que es alguien que hace teatro; me acordé de Ana Layevska”.
  • Yadhira Carrillo: “Es una persona que ha estado en todos los escenarios; creo que es Danna”.
  • Carlos Rivera: “Me encanta tu personaje y es un agasajo verte en escena. Siento que te conozco y dije que puede ser Alma Cero”.
¿Quién fue el primer eliminado de ¿Quién es la Máscara? este 23 de noviembre?

Luego de las actuaciones de los tres participantes, Yadhira Carrillo se encargó de dar a conocer que salvaban a Tropi Coco
El público votó enseguida para salvar a Capibara por lo que la eliminada fue María Ovina.
Al descubrirse la Máscara, se supo que detrás de María Ovina estuvo siempre Wendy Guevara, tal y como lo había dicho Carlos Rivera.

¿Quién Es La Máscara? Wendy Guevara
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
