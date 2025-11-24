Eliminan a María Ovina de ¿Quién es la máscara?; era una de “Las Perdidas” y Carlos Rivera la adivinó

El séptimo programa de ¿Quién es la máscara? se puso intenso desde el primer combate de la noche.
Los tres participantes fueron Capibara, María Ovina y Tropi Coco. La temática del programa de esta semana fue “la pijamada” por lo que todos los participantes aparecieron como si estuvieran a punto de dormir... y de comenzar una fiesta durante toda la madrugada.
La emisión tuvo además una investigadora sorpresa: Yadhira Carrillo, que actualmente protagoniza “Los hilos del pasado”, se sumó al panel de Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Ana Brenda Contreras.
Carrillo, de hecho, se encargó de uno de los momentos más divertidos de la noche al final de este primer combate: anunciar al personaje salvado por el jurado, lo cual hizo al estilo de una villana de telenovela: con la ceja alzada y el tono de final de viernes.
El primer combate de ¿Quién es la Máscara? este 23 de noviembre?
Capaibara interpretó Besos en guerra y luego leyó una larga carta llena de pistas.
- Anahí: “Es una persona súper leal y creo que va a ser Poncho Herrera”
- Ana Brenda: “Muchos creerán que es hermano de Juanpa; yo creo que puede ser Sebastián Zurita”
- Juanpa Zurita: “Con esas chistosadas que dice yo creo que puede ser José Eduardo Derbez”.
- Yadhira Carrillo: “Los hilos que tejó Juanpi me súper rayó o sea que yo creo que es José Eduardo Derbez”.
- Carlos Rivera: “Creo que podría ser Horacio Panchieri”.
María Ovina interpretó un tema de Gloria Trevi y luego de darle un beso a Juanpa Zurita, las votaciones por su identidad quedaron así:
- Anahí: “Siento una energía muy fuerte y creo que puede ser Karime Pindter”
- Ana Brenda: “Me hizo recordar a una actriz que me encantaba: puede ser que sea Michelle Vieth”
- Juanpa Zurita: “Yo creo que puede ser Ludwika Paleta”.
- Yadhira Carrillo: “Pienso que puede ser Angélica Vale”.
- Carlos Rivera: “Creo que podría nuestra muy adorada Wendy Guevara”.
Tropicoco cautivó no sólo a Omar Chaparro (con el que coqueteó un rato antes de su actuación) también a Yadhira Carillo que la llenó de elogios al final de su participación.
- Anahí: “Creo que podría ser Bcky G”
- Ana Brenda: "¿Tú eres mi paisana? Hay una actriz muy talentosa y me daría mucho orgullo que fuera Paulina Goto”
- Juanpa Zurita: “Todos podemos decir que es alguien que hace teatro; me acordé de Ana Layevska”.
- Yadhira Carrillo: “Es una persona que ha estado en todos los escenarios; creo que es Danna”.
- Carlos Rivera: “Me encanta tu personaje y es un agasajo verte en escena. Siento que te conozco y dije que puede ser Alma Cero”.
Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio
¿Quién fue el primer eliminado de ¿Quién es la Máscara? este 23 de noviembre?
Luego de las actuaciones de los tres participantes, Yadhira Carrillo se encargó de dar a conocer que salvaban a Tropi Coco
El público votó enseguida para salvar a Capibara por lo que la eliminada fue María Ovina.
Al descubrirse la Máscara, se supo que detrás de María Ovina estuvo siempre Wendy Guevara, tal y como lo había dicho Carlos Rivera.