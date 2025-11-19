¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ cuando destaparon a Odalys Ramírez y Julián Gil?

El episodio número 6 de la temporada 2025 de '¿Quién es la máscara?’ lideró la audiencia dominical en la televisión mexicana.

El programa producido por Miguel Ángel Fox se ubicó como el más visto de la televisión abierta con un alcance de 12.8 millones de personas.

'¿Quién es la máscara?’ 2025 lideró el horario estelar dominical, ubicándose como el programa más visto de la televisión abierta, al registrar un alcance de 12.8 millones de personas.

En su emisión del domingo 16 de noviembre, el actor Julián Gil y la conductora Odalys Ramírez, con los personajes de Tony Manguera y Sonny Hámster, se convirtieron en la séptima y octava celebridad desenmascaradas en esta temporada.

'¿Quién es la máscara?’ es un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.

¿Qué personajes tenían Odalys Ramírez y Julián Gil?

Julián Gil resultó ser Tony Manguera, dejando a los investigadores impactados con su forma de ser y con el talento que mostró en el escenario de ¿Quién es la Máscara?.

En tanto, Odalys Ramírez demostró sus dotes de cantante como Sonny Hámster. La conductora dijo que fue para y por sus hijos, y compartió que al inicio de su carrera, en realidad ella buscaba ser cantante, por lo que toda su preparación se notó en su personaje.