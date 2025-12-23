Niño baja para orinar a la orilla de la carretera y sus padres son aplastados por un camión

Las imágenes que quedaron registradas desde un vehículo han causado conmoción en Latinoamérica, pues muestran el momento exacto en el que una familia viajaba y esperaban a que uno de sus hijos orinara a la orilla de la carretera. La muerte los alcanzó.

En un video que se hizo viral, se puede ver y escuchar desde el interior de un automóvil cómo la familia hablaba mientras uno de los hijos orinaba.

En segundos, se escucha el estruendo provocado por un camión que aplastó el vehículo. Los gritos del padre se perciben y la grabación queda congelada en medio de escombros.

Un segundo video tomado por una cámara de seguridad, muestra cómo el vehículo estaba detenido detrás de un camión, cuando otro llega a gran velocidad, se impacta y aplasta a la familia.

Los hechos ocurrieron en Colombia, donde medios señalan que los padres murieron al instante, y otro de los hijos habría sobrevivido. En tanto, el niño que había bajado a orinar, quedó en estado de shock.