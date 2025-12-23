¿Quién es la amiga que acompaña siempre a Fátima Bosch, desde Tailandia hasta el Museo de Antropología?

Fátima Bosch no deja de ser tema de polémicas en México.

La más reciente es que Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana y que durante un cuarto de siglo fue la cabeza de más visible de los concurso de belleza en México, la criticó por la manera en que participó en el carnaval que se le organizó en Tabasco para festejar su triunfo.

Desde el punto de vista de Lupita Jones, Fátima no debió sumarse a los festejos a bordo de un carro alegórico y bailar al ritmo de la música que se puso en las calles y el estadio donde se realizó la bienvenida.

“Es Miss Universo, no la Flor Tabasco”, dijo en comparación con ese certamen en el que se elije a una reina de belleza representante de la cultura y tradiciones del estado de Tabasco.

“Le hace falta gente que la guíe, si ella sigue firme en estar todo el año como Miss Universo es necesario que asuma toda la investidura y lo que representa”.

La entrañable amistad de Fátima Bosch

Fátima Bosch no ha respondido al cuestionamiento de Lupita Jones y por ahora está concentrada en una cosa: disfrutar el periodo vacacional en México.

Después de estar en Tabasco con el recibimiento que se le organizó, Fátima visitó el Museo Nacional de Antropología, y publicó una galería de fotos y videos.

En varios de ellos aparece con otra mujer: posando frente al “Gran Paraguas” ese monolítico que representa la conexión del hombre con el sol.

Luego también aparecen juntas en un video en la tienda de souvenirs, donde se grabaron con la leyenda: “Cuando mi amiga y yo queremos todas las piezas prehispánicas”.

Pero ¿quién es esta amiga que también aparece en sus historias de Instagram cuando estuvo en Tailandia durante el certamen de Miss Universo?

“Todavía no puedo creer que viví esto a tu lado Fátima Bosch”, escribió un día después de que la tabasqueña ganó el certamen internacional.

Se trata de Kimberly Pacheco, egresada de la Universidad Iberoamericana, creadora de contenido y organizadora y productora de eventos de moda.

Pacheco estuvo con Fátima durante toda su estancia de un mes y medio en Tailandia, y luego viajó con ella de regreso a México. Su reencuentro sucedió este fin de semana cuando fueron juntas al Museo de Antropología.