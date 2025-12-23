Suscríbete
Famosos

Muere conductora de noticias; le deja un conmovedor mensaje a su hija de 6 años

En su cuenta de Instagram solía compartir reflexiones sobre su estado de salud, que se deterioraba desde 2023

Diciembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
muerte conductora.jpg

La periodista compartía su día a día en Instagram

Instagram

En abril de 2024 se hizo una segundo esfuerzo médico para que Margiory Fiaschi recuperara su salud: la operaron del cerebro, o como ella decía, “de la torre de control”.

La periodista, que fue “ancla” del proyecto noticioso “Entre noticias”, llevaba dos años luchando contra una lesión cerebral que le provocaba convulsiones muy violentas.
Tuvo que retirarse del noticiario del que era la titular y que se transmitía los fines de semana por Globovisión. Se sometió a tres cirugías en el cerebro buscando corregir la lesión que le habían detectado pero este 21 de diciembre perdió esa batalla: murió a consecuencia de las secuelas de su enfermedad.
En su perfil de Instagram quedó constancia no sólo de la lucha que mantuvo desde 2023, sino de lo importante que era para ella su hija de 6 años, a la que siempre recurría cada vez que salía del hospital y podía volver a casa.

El mensaje para su hija Anapaula

Ahí quedó, como ejemplo de vitalidad, el mensaje que le escribió en junio de este 2025, con motivo del cumpleaños de la niña.

“Un 2 de julio me hiciste mamá, aumentaste la lista de nietos y sobrinos. A la 1:37 pm te colocaron en mi pecho . Recuerdo claramente que tu piel estaba calientita. Los médicos hablaban sin parar . Las enfermeras colocaron música de relajación y aún así tenía miedo y al mismo tiempo alegría”.

Fiaschi nació en Venezuela pero desde hace varios años su familia vivía en Colombia mientras ella trabajaba en Globovisión.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero


La noticia de su muerte fue informada por el equipo de Entre Noticias:

“Lamentamos informar la partida física de nuestra querida Margiory Fiaschi. Se encontraba en la ciudad de Bogotá bajo el cuidado de su familia. Una luchadora incansable, una profesional que se ganó el cariño y el respeto de todos sus compañeros y de su fiel audiencia. Nuestras condolencias a sus familiares y afectos más cercanos”, precisaron en el mensaje”.

El carácter afable al que se hace referencia en el comunicado del programa está patente en el mensaje mencionado que ahora ha quedado como una despedida para su hija.

“Anapaula ciertamente no soy esa mamá que hace las mejores papillas y menos compotas naturales , no dudo ser esa madre que no sabe de límites contigo pero confío en ti hija mía , disfruto cuando me pides que juegue contigo en el piso y tú comprendes que por ahora no se puede”.

Y le dejó, por supuesto, un consejo de vida para su futuro.
“El propósito: ser feliz , no te desvíes de la meta. Si un día eliges llorar porque no todo sale como esperas vuelve a elegir la felicidad. Mi bebé : lo más sagrado de la vida es la vida y lo que hagas con ella”.

muerte de famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ana kournikova enrique igelias.jpg
Famosos
Crece la familia de Ana Kournikova y Enrique Iglesias: ¡presentan a su cuarto bebé!
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
burrita-burrona-luto.jpg
Famosos
Luto por la Burrita Burrona: Momo Guzmán sorprende al decir adiós a su personaje viral
Diciembre 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Netflix anunció reparto de Narcos: México ¡Estará Bad Bunny!. Foto: Netflix
Famosos
Bad Bunny: “Critican que no se entiende lo que canta, pero yo he visto a todo un estadio coreando sus letras”
Diciembre 22, 2025
 · 
Nayib Canaán
adal ramones la granja vip.jpg
Famosos
Todas las veces que Adal Ramones no dejó que otros hablaran en La Granja VIP
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
payaso pichuris.jpg
Viral
El payaso Pichurris, que golpeó a un espectador en una posada, da la cara y no se arrepiente
El payaso se hizo viral por la agresión que quedó grabada en video pero justificó lo que hizo
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
jose jose casa miami.jpg
Famosos
Así lucía el departamento en el que vivió José José con Sarita luego de rehabilitarse
El cantante se llevó a vivir a su mamá a Miami en 1998, tras un conflicto con su hermano
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelica vale otto padron.jpg
Famosos
Se viraliza video donde Otto Padrón no puede recordar el día en que se enamoró de Angélica Vale
Angélica lo entrevistó como parte de su proyecto de Youtube “Angelicales”, donde charlaba con personalidades del medio artístico
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
la garnja final.jpg
Famosos
Se confirma ganador de La Granja y si despidieron a Adal Ramones para la siguiente temporada
El reality show enfrentó en el segmento final a Alfredo Adame y Eleazar Gómez
Diciembre 21, 2025