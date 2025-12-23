Muere conductora de noticias; le deja un conmovedor mensaje a su hija de 6 años

En abril de 2024 se hizo una segundo esfuerzo médico para que Margiory Fiaschi recuperara su salud: la operaron del cerebro, o como ella decía, “de la torre de control”.

La periodista, que fue “ancla” del proyecto noticioso “Entre noticias”, llevaba dos años luchando contra una lesión cerebral que le provocaba convulsiones muy violentas.

Tuvo que retirarse del noticiario del que era la titular y que se transmitía los fines de semana por Globovisión. Se sometió a tres cirugías en el cerebro buscando corregir la lesión que le habían detectado pero este 21 de diciembre perdió esa batalla: murió a consecuencia de las secuelas de su enfermedad.

En su perfil de Instagram quedó constancia no sólo de la lucha que mantuvo desde 2023, sino de lo importante que era para ella su hija de 6 años, a la que siempre recurría cada vez que salía del hospital y podía volver a casa.

El mensaje para su hija Anapaula

Ahí quedó, como ejemplo de vitalidad, el mensaje que le escribió en junio de este 2025, con motivo del cumpleaños de la niña.

“Un 2 de julio me hiciste mamá, aumentaste la lista de nietos y sobrinos. A la 1:37 pm te colocaron en mi pecho . Recuerdo claramente que tu piel estaba calientita. Los médicos hablaban sin parar . Las enfermeras colocaron música de relajación y aún así tenía miedo y al mismo tiempo alegría”.

Fiaschi nació en Venezuela pero desde hace varios años su familia vivía en Colombia mientras ella trabajaba en Globovisión.



La noticia de su muerte fue informada por el equipo de Entre Noticias:

“Lamentamos informar la partida física de nuestra querida Margiory Fiaschi. Se encontraba en la ciudad de Bogotá bajo el cuidado de su familia. Una luchadora incansable, una profesional que se ganó el cariño y el respeto de todos sus compañeros y de su fiel audiencia. Nuestras condolencias a sus familiares y afectos más cercanos”, precisaron en el mensaje”.

El carácter afable al que se hace referencia en el comunicado del programa está patente en el mensaje mencionado que ahora ha quedado como una despedida para su hija.

“Anapaula ciertamente no soy esa mamá que hace las mejores papillas y menos compotas naturales , no dudo ser esa madre que no sabe de límites contigo pero confío en ti hija mía , disfruto cuando me pides que juegue contigo en el piso y tú comprendes que por ahora no se puede”.

Y le dejó, por supuesto, un consejo de vida para su futuro.

“El propósito: ser feliz , no te desvíes de la meta. Si un día eliges llorar porque no todo sale como esperas vuelve a elegir la felicidad. Mi bebé : lo más sagrado de la vida es la vida y lo que hagas con ella”.

