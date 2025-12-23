La última voluntad de Dulce no se ha cumplido: este es el calvario de sus cenizas

Las cenizas de Dulce se convirtieron en objeto de disputa dese comienzos de este 2025.

A punto de cumplirse el primer aniversario luctuoso de la cantante, esa disputa está latente y Romina Mircoli explica que se tendrá que resolver en tribunales.

“Esto ya se fracturó y pues esto tiene que ser resuelto legalmente”, dijo en el programa “De primera mano”

La voluntad de Dulce, establecida en su testamento, es que sus cenizas sean depositadas junto a las de su madre, ya que la cantante compró lotes en su natal Matamoros.

El proceso para cumplir con ese deseo parecía que se iba a cumplir y cuando Romina recibió la urna con los restos de Dulce, decidió enviarlos a su tía y su prima.

La situación, sin embargo, se complicó a partir de ese momento. La tía acusa a Romina de haber maltratado la urna al enviarla por paquetería, mientras que la hija de la cantante devolvió la acusación la señalar que sus parientes le negaban la documentación para cumplir la voluntad de su madre.

Ha pasado casi un año y las cenizas no llegan a su destino final porque se requiere de la firma de Mircoli para hacer uso de los lotes de Dulce. Y la hija de la cantante asegura que, a pesar de que ella ha pedido los documentos, no se los han dado.

¿Dónde están las cenizas de Dulce?

El problema es aún más complejo porque ese no es el único pleito que tienen los familiares de la intérprete de “Tu muñeca”.

También se disputan los derechos de marca para lanzar una línea de maquillaje (proyecto en el que incluso estuvo involucrado el diseñador Mitzy, muy amigo de Dulce), y hay un tercer elemento crítico: Francisco Cantú, quien asegura que mantuvo una relación con la cantante y ha estado involucrado en la diputa por la herencia.

Romina Mircoli dice que ante tantas capas legales, no le ha sido posible llegar a resolver el tema de las cenizas.

“Yo iba a ir para allá pero no se me están entregando los papeles. Como tengo una lista, tema tras tema legal, he tenido que ir poniendo orden en ellas y ahorita la de la violencia digital y la agresión de género ha sido extremadamente dañino y eso tiene que ser la primera cosa que tiene que resolverse”.

Mircoli asegura que lo que sucederá tarde o temprano es que tramitará una orden del juez para resolver el tema de las cenizas.