Suscríbete
Famosos

Programa Hoy hace importante anuncio y despeja la duda: ¿habrá cambio de producción y conductores?

El matutino de Televisa recién terminó temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Diciembre 22, 2025 • 
MrPepe Rivero
programa-hoy-2026-0.jpg

Programa Hoy

José Luis Ramos

Cada que finaliza un año, comienzan rumores sobre cambios en la producción del programa Hoy y su línea de conductores. Sin embargo, para 2026 ya está confirmado qué ocurrirá con el matutino de Televisa.

Y es que, aunque en redes sociales se había especulado que la productora Andrea Rodríguez sería relevada por otro productor de Televisa, ya hay certeza al respecto.

Todos los conductores y miembros del staff aparecieron en un video donde Andrea Rodríguez lo dice claramente:

“Seguimos siendo la misma producción en este 2026. ¡Nos vemos!”

Esto significa que, aunque haya detractores que quieran cambios en la línea de conductores principales, eso no va a ocurrir para 2026. Es decir, siguen en la conducción:

Andrea Legarreta
Galilea Montijo
Raúl Araiza
Arath de la Torre
Tania Rincón
Andrea Escalona
Paul Stanley

Además de los colaboradores recurrentes, como el Chef Mariano Sandoval, Martha Figueroa, Sebastián Reséndiz, El Capi Alborez, Mizada Mohamed, Alfonso Waithsman, entre muchos otros.

Que la productora Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, siga al frente del programa matutino más importante, significa que también confirmó que para 2026, habrá temporada “Campeón de Campeones” de “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Apenas ganaron Aarón Mercury y Briggitte Bozzo, pero ellos y exparticipantes podrían volver a aparecer en la pista de baile del reality show.

programa-hoy-2026-3.jpg

Programa Hoy

José Luis Ramos

programa-hoy-2026-2.jpg

Programa Hoy

José Luis Ramos

programa-hoy-2026-1.jpg

Programa Hoy

José Luis Ramos

programa-hoy-2026-4.jpg

Programa Hoy

José Luis Ramos

Programa Hoy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Netflix anunció reparto de Narcos: México ¡Estará Bad Bunny!. Foto: Netflix
Famosos
Bad Bunny: “Critican que no se entiende lo que canta, pero yo he visto a todo un estadio coreando sus letras”
Diciembre 22, 2025
 · 
Nayib Canaán
adal ramones la granja vip.jpg
Famosos
Todas las veces que Adal Ramones no dejó que otros hablaran en La Granja VIP
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
jose jose casa miami.jpg
Famosos
Así lucía el departamento en el que vivió José José con Sarita luego de rehabilitarse
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelica vale otto padron.jpg
Famosos
Se viraliza video donde Otto Padrón no puede recordar el día en que se enamoró de Angélica Vale
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
la garnja final.jpg
Famosos
Se confirma ganador de La Granja y si despidieron a Adal Ramones para la siguiente temporada
El reality show enfrentó en el segmento final a Alfredo Adame y Eleazar Gómez
Diciembre 21, 2025
hector suarez.jpg
Famosos
La historia de traición y amenazas que dejó a un célebre comediante sin su programa en TV Azteca
“La Cosa” fue un programa de comedia cuya historia se vio afectada por un trama política y un pleito judicial
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
james ranson.jpg
Hollywood
Hallan muerto a James Ranson, actor de “It"; tenía 46 años
En un informe preeliminar, la policía de Los Ángeles determinó que se habría quitado la vida
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
hermanos coraje.jpg
Telenovelas
Primeras imágenes de Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio como los “Hermanos Coraje”
Los actores fueron elegidos para interpretar los personajes que en 1972 interpretaron Jorge Lavat, Jaime Fernández y Jorge Larañaga
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores