Programa Hoy hace importante anuncio y despeja la duda: ¿habrá cambio de producción y conductores?

Cada que finaliza un año, comienzan rumores sobre cambios en la producción del programa Hoy y su línea de conductores. Sin embargo, para 2026 ya está confirmado qué ocurrirá con el matutino de Televisa.

Y es que, aunque en redes sociales se había especulado que la productora Andrea Rodríguez sería relevada por otro productor de Televisa, ya hay certeza al respecto.

Todos los conductores y miembros del staff aparecieron en un video donde Andrea Rodríguez lo dice claramente:

“Seguimos siendo la misma producción en este 2026. ¡Nos vemos!”

Esto significa que, aunque haya detractores que quieran cambios en la línea de conductores principales, eso no va a ocurrir para 2026. Es decir, siguen en la conducción:

Andrea Legarreta

Galilea Montijo

Raúl Araiza

Arath de la Torre

Tania Rincón

Andrea Escalona

Paul Stanley

Además de los colaboradores recurrentes, como el Chef Mariano Sandoval, Martha Figueroa, Sebastián Reséndiz, El Capi Alborez, Mizada Mohamed, Alfonso Waithsman, entre muchos otros.

Que la productora Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, siga al frente del programa matutino más importante, significa que también confirmó que para 2026, habrá temporada “Campeón de Campeones” de “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Apenas ganaron Aarón Mercury y Briggitte Bozzo, pero ellos y exparticipantes podrían volver a aparecer en la pista de baile del reality show.

Programa Hoy José Luis Ramos

Programa Hoy José Luis Ramos

Programa Hoy José Luis Ramos