El payaso Pichurris, que golpeó a un espectador en una posada, da la cara y no se arrepiente

El payaso Pichurris es bien conocido en las calles de Campeche... y ahora también en todo México por un video en el que golpea a un espectador durante una posada para la que fue contratado.

Pichurris y Trapo son dos artistas urbanos que llevan una década trabajando el arte del clown en las calles de Campeche. Su historia, sin embargo, también está ligada a ser payaso de crucero y de shows para fiestas y eventos. Fue en esta faceta en la que se ha hecho viral.

Pichurris fue contratado para hacer una serie de shows para Movibus, que es una empresa de transporte público concesionado en Champeche.

“No era una posada, ni eran dos, eran varias y esa era la tercera”, explicó Piuchurris en un video en el que contó lo que sucedió desde su punto de vista.

Los golpes grabados en video

En el video que se viralizó, el payaso están dando el show cuando de pronto se acerca a uno de los espectadores entre las mesas y sillas. Le da el micrófono para interactuar con él pero las bromas suben de tono y luego de tres réplicas, el payaso Pichurris le suelta varios mandarriazos en la cara.

El resto de los espectadores tarda en reaccionar y es hasta que el agredido está en el suelo cuando corren a auxiliarlo.

De acuerdo con el payaso, lo que provocó su ira fue que el espectador ofendió a su esposa.

“Mi esposa no es protagonista del show. Yo simplemente defendía a mi esposa. Tú me puedes decir lo que quieres pero si tu te metes con mi familia... Yo no lo voy a negar, yo le pegué, sí, porque me dio coraje que se metiera con mi esposa”.

En el video que fue difundido por el periodista Oliver Pacheco, el payaso se negó a disculparse con el espectador.

“La disculpa sería para la empresa Movibus porque por culpa de esta persona se suspendieron las posadas”.

Además, Pichurris dijo que no estaba borracho, como se ha dicho en redes sociales; y como prueba presentó un certificado médico.

“No estaba borracho, banda, yo tengo gastritis. Este chofer sí estaba alcoholizado”.

