Eleazar Gómez y Sandra Itzel en la mira: Compañeros los tachan de ser falsos en La Granja VIP

La convivencia dentro de La Granja VIP ya dio como resultado la creación de grupos y personalidades que chocan entre sí. Sandra Itzel no tiene buena relación con las mujeres del reality show, principalmente con Lis Vega, quien la excluyó de su vida por completo.

Un pleito por una toalla hizo explotar la bomba entre Sandra Itzel y Lis Vega. Todo pasó porque Lis tomó la toalla de Sandra para secarse después de bañarse, y aunque se disculpó y explicó lo que pasó, Sandra fue a contar una versión donde Lis quedaba peor.

En la gala, Sandra Itzel fue blanco de una dura crítica.

“Para que lo anoten, una pick me girl es una mujer que busca la aprobación y validación de los hombres mediante el menosprecio de otras mujeres, y eso es lo que hace Sandra Itzel”, dijo Linet Puente, panelista del reality.

Así que, aunque Sandra dijo ser una persona que solo da amor, Lis Vega fue absolutamente directa: “Yo no le compro las palabras y no le creo nada de lo que dice”.

“No la quiero en mi vida. Me da mucha pena porque hay palabras bonitas que vienen con trasfondos negativos. Yo tomo decisiones de lo que quiero.y no quiero en mi vida, y no la quiero en mi vida, porque no le creo lo que profesa”.

En privado, Sandra Itzel ha llorado frente a la cámara, y en redes sociales ya la critican por querer hacerse la víctima.

Pedro Prieto, por ejemplo, publicó: “Creo Sandra Itzel se equivocó de reality porque hoy se le cayó la máscara. #LaGranjaVIP”.

Kike Mayagoitia le dijo sus verdades a Eleazar Gómez

Por otro lado, Eleazar Gómez está molesto porque resultó nominado, y Kike Mayagoitia ya le dijo en su cara que le parece una persona falsa.

“Vas por aquí, vas por acá, quieres quedar bien, como definiendo un grupo donde sentirte protegido para avanzar. Siento que no lo terminas de definir. No estamos en una isla desierta, hay cámaras, y si dices una cosa acá y otra allá, es lo peor que puedes hacer a mi punto de vista”.

“No es real, no es leal. Al final el juego se acaba pero lo que te define a ti como persona es lo que tienes que defender”.