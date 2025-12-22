Crece la familia de Ana Kournikova y Enrique Iglesias: ¡presentan a su cuarto bebé!

La familia de Enrique Iglesias y Ana Kournikova sigue creciendo: este 22 de diciembre anunciaron el nacimiento de su cuarto bebé.

La pareja lleva poco más de 24 años junta, algo que el cantante varias veces ha confesado que le parece increíble para el estilo de vida que llevaba antes de conocer a la tenista rusa.

“Yo había tenido unas 49 novias antes de Ana”, dijo Iglesias en 2018 en una entrevista con Telemundo.

En esa época, apenas se había estrenado como papá de los mellizos Nicholas y Lucy y se había hecho viral un video en el que aparece él jugando mientras ellas se ríen en su carriola.

“Ser papá es lo mejor que me ha pasado. Verlos, estar con ellos... cuando dan las ocho siempre pienso que es mejor regresar a casa para verlos”.

El anuncio del cuarto bebé

Tan buena ha sido la experiencia de ser papá que Enrique Iglesias y Ana Kounikova tuvieron un tercer hijo en 2020 y ahora anuncian el nacimiento del cuarto.

“Mi rayo de sol”,escribieron Ana y Enrique en un mensaje de Instagram en el que aparece también una foto del bebé.

Con esto, Enrique y Ana confirman lo que han dicho desde que comenzaron a vivir juntos: el suyo es un amor duradero y de familia.

“Ahora entiendo a mis padres, que siempre me decían: ya verás con el tiempo cómo te cambia la vida”, ha dicho Enrique Iglesias.