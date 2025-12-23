Paul Stanley y Joely Bernat celebran 2 años de casados con su milagro de la Navidad: su hija Victoria

La Navidad es una época de reflexión que nos prepara para la llegada del Niño Jesús y, sin duda, es un momento de amor, unión familiar y esperanza, misma que ha hecho que muchos vivan un milagro de Navidad.

Desde la intimidad de sus hogares, los famosos nos confesaron que han vivido ese suceso inesperado que incluso los ha hecho llegar hasta las lágrimas. Desde la llegada de Victoria a sus vidas, Paul y Joely se sienten más llenos de amor y en esta época, confiesan, son los más felices, pues les encanta decorar la casa para que su bebita de un año la disfrute; en esta ocasión pusieron dos arbolitos: uno con temática de Harry Potter y otro con peluches.

Ambos nos cuentan cómo viven esta época que significa mucho para los dos, pues además este 24 de diciembre celebrarán su segundo aniversario de bodas.

¿Qué es lo que más disfrutan de la Navidad?

Joely: La canciones navideñas, decorar toda la casa de la Navidad, más ahora con Victoria que disfruta todo lo que ve; además, festejamos nuestro aniversario de bodas el 24 de diciembre y este año cumplimos dos años.

Paul: Comer, emborracharme, estar con mi familia y echar fiesta.

¿Qué significa para ustedes la Navidad?

Joely: Amor, alegría, familia, unión, para mí es el mejor mes del año, todas las decoraciones, las músicas navideñas... ¡todo me fascina!

Paul: Disfrutar a mi familia porque nos la pasamos trabajando, estresados y, a veces, no nos damos cuenta que tenemos que ponerle atención a la familia y disfrutarnos en ese momento.

¿Qué añoran de las navidades de su infancia?

Joely: Extraño mucho cuando me despertaba y veía los regalos en el arbolito, me emocionaba bastante.

Paul: Esperar a los Reyes Magos para ver qué me traían.

¿Qué regalo de Navidad esperan?

Joely: Creo que este año es diferente, porque de que esperemos un regalo la verdad no, estamos disfrutando mucho a nuestra nena, lo que espero es compartir en familia, estar con mi nena y mi esposo.

¿Cuál es su platillo favorito de Navidad?

Joely: El bacalao que hace mi suegra.

Paul: Casi siempre es mi padrastro el que cocina, en la Navidad hace el bacalo, pierna, romeritos y ahora que la vamos a pasar con mis tíos va a haber de todo, Joely también hace la ensalada de papa.

¿Tienen un milagro de Navidad?

Joely: Me acuerdo que cuando nos casamos el 24 de diciembre del 2023 le pedí a Diosito que ya quería ser mamá y a los meses quedé embarazada, en enero del 2024, entonces eso para mí fue algo muy bonito.

Paul: Nos casamos y luego luego en Victoria, Canadá, se logró Victoria, echamos pata muy fuerte.