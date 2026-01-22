‘El Pirru’ le contesta a su hijo José Emilio con OFENSIVA carta: “Una combinación genética fallida”

“Estaba ahí solo para probar hasta dónde era capaz de llegar un hijo por la ambición y el dinero no trabajado ni merecido”.

Nadie imaginaría las palabras con las que respondió ‘El Pirru’ a la petición de reconciliarse de su hijo José Emilio. Y es que luego de que el hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy externara que se siente decepcionado de su papá, éste reaccionó con una ofensiva carta.

No es un secreto que padre e hijo están distanciados desde hace años, sin embargo, tras la revelación de José Emilio, de intentar recuperar su relación, ‘Pirru’ le habría puesto como condición que le entregara el dinero de la venta de una casa en Cuernavaca, propiedad de Mariana, para volverse a ver.

José Emilio dijo que sentía que tenía ‘que comprar a su papá’, hecho que lo desilusionó profundamente.

“Qué lástima que venga de un papá, por qué va a interesarse por mi dinero, debería interesarse por mi bienestar… Él dice que esa casa la construyó con su propio dinero y que es de él, a lo mejor y sí, pero él agarró más cosas de mi mamá”, dijo Fernández Levy.

ASÍ COMENZÓ TODO: José Emilio exhibe que ‘El Pirru’ le pidió DINERO que le dejó su mamá, Mariana Levy, para reconciliarse

Añadió que “lo intenté hacer desde el amor, le escribí una carta, decía todo, tenía la ilusión y la esperanza, pero terminé con un mal sabor de boca”.

Y finalmente reflexionó sobre el futuro de ‘El Pirru’. “Ya es un hombre muy grande, tiene 65 años ya sabe lo que hace, si se quiere morir solo, va por buen camino; si se quiere morir acompañado de sus hijos tiene que hacer mucha cosas primero”.

‘El Pirru’ le responde

Ante los dichos de su hijo, José María Fernández dio a conocer una carta que dejó sorprendidos a todos por las palabras que muchos en redes sociales catalogan como hirientes, ofensivas y que ningún hijo esperaría de un padre.

En la misiva, se lee: “Soy afortunado en haber tenido dos padres maravillosos quienes me inculcaron valores, principios y una formación que me ha ayudado todos los días a intentar ser un mejor ser humano”.

Continuó expresando que trabaja desde muy joven y que su desarrollo como arquitecto, junto a otros proyectos, le han permitido sostenerse con recursos propios. “He trabajado desde los 16 años… lo que me ha permitido tener el suficiente dinero como para vivir con cierta comodidad”.

LEE TAMBIÉN: Critican a Alex Gou por darle papel de ‘Matilda’ a su hija y no a Michaela Bisogno; ¿qué pasó?

En el plano familiar, sostiene que siempre fue un padre presente y comprometido, negando cualquier dejó desamparado:

“Un hijo al que jamás abandoné desde los 7 meses cuando en mis brazos reclamaba a su madre”, refiriéndose a la muerte de Mariana Levy.

Sin embargo, relata que la relación se quebró durante la adolescencia de José Emilio, a quien señala por problemas de conducta, consumo de drogas y conflictos constantes con la familia. Afirma que, pese a la insistencia de Ana Bárbara, decidió no denunciarlo “por la pena, el miedo y la compasión”.

Uno de los episodios más delicados que relata es cuando su propio hijo lo sacó de la casa cuando tenía 17 años y por intereses económicos, asegura.

“Estaba ahí solo para probar hasta dónde era capaz de llegar un hijo por la ambición y el dinero no trabajado ni merecido”.

@deprimeramanoitv ¡'El Pirru' ROMPE EL SILENCIO y responde a las declaraciones de su hijo José Emilio Fernández! Asegura que solo busca atención de la prensa y solo siente tristeza por él ¡No te pierdas las mejores EXCLUSIVAS en #DePrimeraMano👌🏻 a las 3 PM por el 3.1 de ImagenTelevisión! ♬ sonido original - De Primera Mano

‘El Pirru’ también rechazó que toda la responsabilidad recaiga en los padres y dice que tiene la conciencia tranquila. “No, no somos culpables del todo porque algunos tenemos las manos limpias y las conciencias tranquilas”.

En otro fragmento de la carta, que ha causado polémica, acusa a José Emilio de victimizarse públicamente y de usar a la prensa para obtener beneficios económicos: “Siendo capaz de fingir una reconciliación con tal de llamar la atención de algunos medios para que le tiren algunas monedas”.

También pone en duda las declaraciones de su hijo sobre supuestos ingresos por herencias: “Aún cuando él dice que recibe más de 100 mil pesos mensuales por concepto de herencias”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Mujer con 9 meses de embarazo es reportada como DESAPARECIDA; mandó fotos de sujetos que la perseguían

El texto también lleva un mensaje tajante donde ‘El Pirru’ asegura que no teme quedarse solo y que su legado está en las relaciones que ha construido a lo largo de su vida:

“No Emilio, no moriré solo… moriré acompañado por mi mujer, mis hijos, hijastros, nietos y tantas familias y amigos sembrados con amor”.

Pero eso no es todo, las palabras más fuertes del arquitecto están en la parte donde sugiere que el comportamiento de su hijo no sólo responde a la educación recibida, sino a factores biológicos y de entorno, al referirse a “combinaciones genéticas fallidas” y “malas influencias” que, según él, empujan a algunas personas hacia “la vida fácil y sin trabajo”, concluyó.

