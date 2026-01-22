Mujer con 9 meses de embarazo es reportada como DESAPARECIDA; mandó fotos de sujetos que la perseguían

“Mandó una fotografía y audios a su actual pareja pidiendo apoyo que la venían persiguiendo”.

A través de redes sociales circula con urgencia la ficha de búsqueda de una mujer embarazada de 9 meses reportada como desaparecida. Desde la madrugada del domingo 18 de enero, Lidya Valdivia Juárez, no aparece.

La joven, de 25 años, viajaba a bordo de su automóvil en Acajete, Puebla, cuando fue privada de su libertad.

La mujer desaparecida pidió auxilio a su familia e incluso pudo enviar una fotografía de lo que estaba pasando, pues se percató de que la seguían.

De acuerdo con una publicación de la hermana de Lidya, ella salió cerca de la 1 de madrugada en su coche tipo Malibú desde la ciudad de Puebla con dirección al municipio de Acajete.

A la altura del mencionado municipio, presuntamente fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta y un vehículo color gris. Lidya, al darse cuenta de que la perseguían sacó su teléfono y tomó una foto de los hombres y sus coches.

“Mandó una fotografía y audios a su actual pareja pidiendo apoyo que la venían persiguiendo. Por favor estamos desesperados, ella está embarazada a punto de aliviarse, no sabemos nada de ella”, expresó la hermana de Lidya.

Después de enviar los mensajes pidiendo auxilio, el teléfono de la joven madre perdió señal y desde entonces no se sabe nada de ella.

Vecinos se manifiestan

En tanto, habitantes de la comunidad de Apango de Zaragoza, se manifestaron en la autopista Puebla-Orizaba y la carretera federal a Tehuacán, a la altura de la junta auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán.

Los vecinos se reunieron en el parque de la comunidad y llevaron a cabo un bloqueo parcial de las dos vialidades. Colocaron barricadas con llantas encendidas para reducir la circulación en ambos sentidos.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Lidya Valdivia Juárez. vista por última vez en el Municipio de Acajete, Puebla.

Asimismo, familiares, amigos y vecinos exigen la intervención de las autoridades para localizar a la mujer que está a punto de dar a luz.

