El Mimoso confiesa que vivió tres años de alcoholismo y depresión; y revela la razón

José Antonio López, conocido como El Mimoso en el ambiente de la música regional mexicana, hizo una confesión acerca delo que ha vivido en los tres años recientes en su vida privada.

“Tres años me costó”, dice el Mimoso ahora que, asegura, ha superado esa etapa.

El cantante fue acusado en 2023 de violencia física, emocional y sicológica por parte de su esposa, quien llevó el caso a tribunales.

TE RECOMENDAMOS: Linet Puente revela cómo confirmó la INFIDELIDAD del padre de su hijo

La denuncia todavía no se ha resuelto de manera definitivo pero el proceso, asegura José Antonio, casi le costó su carrera.

“Yo dejé que la gente hablara, me atacaron... a mi me querían destruir mi carrera”, asegura el Mimoso.

La confesión del Mimoso

El cantante dice que su caso es similar al de Rafa González, quien fue acusado públicamente por su esposa de violencia física. Sin embargo, en el transcurso de los días se han divulgado también videos de la mujer auto lesionándose con un cuchillo,

El Mimoso cuenta el precio que pagó en su caso.

“Me costó meterme en el alcohol, me costó depresión,me costó llanto ¡imaginate!”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Famosa conductora de TV muere tras OCULTAR una enfermedad terminal: “Nunca faltó a un día de grabación”

El Mimoso actualmente se encuentra ya divorciado de su esposa pero el caso jurídico de la acusación por violencia aún no se resuelve.